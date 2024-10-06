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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 00:15 | Обновлено 06 октября 2024, 00:37
82
0

Полесье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Забьют ли Назаренко и Гуцуляк?

06 октября 2024, 00:15 | Обновлено 06 октября 2024, 00:37
82
0
Полесье – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 13:00.

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Полесье

«Полесье» вместе с «Динамо» и «Александрией» составляет тройку команд, еще не проигрывавших в текущем сезоне УПЛ. Именно эти успехи и позволили житомирскому коллективу находиться в топ-3 чемпионате вместе с вышеназванными клубами.

Возможно, этому способствовал и ранний вылет из еврокубков. После неудачи в Лиге конференций житомирская команда не выступает на два фронта, как, например, «Динамо», а сосредоточена на чемпионате и это дает свои результаты (хотя то же «Динамо», выступая в Лиге Европы и в УПЛ, в национальном первенстве тоже практически не имеет проблем).

Большую роль в этих успехах играют крайние хавбеки Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк, голевые серии которых впечатляют, поскольку вингеры забивают практически в каждом матче, а первый сейчас - лучший бомбардир чемпионата.

На фоне этих успехов потускнели проблемы в защите, где позицию правого защитника часто выходит закрывать левофланговый Богдан Михайличенко. Давно травмирован Даниил Бескоровайный, но Виалле так воспользовался своим шансом, что сейчас о чемпионе мира U-20, на которого возлагались большие надежды после его перехода из «Кривбасса», не слишком часто и вспоминают.

Также травмировался опорник и капитан «Полесья» Бабенко. Несмотря на большой выбор опытных игроков, в игре предыдущего тура в центре поля играл молодой Максим Мельниченко.

Ворскла

Для «Ворсклы» все гораздо печальнее. Команда имеет в активе только две победы, также в сезоне клуб по три раза играл вничью и проигрывал. Такие результаты позволяют избежать разговоров о вылете, однако ни о каких амбициях речь не идет, максимум, на что претендует «Ворскла» – место в середине турнирной таблицы.

Неудачниками, проигравшими полтавской команде, являются киевские «Левый берег» и «Оболонь». Однако тот же «Левый берег» находится на расстоянии двух очков и вполне способен обогнать подопечных Сергея Долганского, если они будут давать слабину.

К плюсам можно отнести то, что, похоже, стартовый состав «Ворсклы» стабилизировался и Долганский четко определился, кто будет его основными бойцами. Отметим, что опытный Игорь Пердута теперь играет на левом фланге.

В предыдущем матче «Ворскла» играла против кризисной «Зари» и умудрилась проиграть, пропустив дважды после угловых.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли одиннадцать матчей: шесть раз побеждало «Полесье», «Ворскла» была сильнее в четырех матчах, еще одна игра окончилась вничью. Разница мячей – 11:9.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец – Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков – Таллес Коста, Мельниченко, Крушинский – Гуцуляк, Пайшао, Назаренко

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута – Скляр, Хрипчук, Нестеренко – Кане, Иеде, Мякушко

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что все же «Полесье» одержит очередную победу и будет продолжать борьбу за медали первенства.

Прогноз Sport.ua
Полесье
6 октбря 2024 -
13:00
Ворскла
Победа Полесья 1.83 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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