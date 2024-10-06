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Премьер-лига
Полесье
06.10.2024 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 00:29 | Обновлено 06 октября 2024, 00:33
14
0

Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

06 октября 2024, 00:29 | Обновлено 06 октября 2024, 00:33
14
0
Полесье – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Полесье

В воскресенье, 6-го октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

«Александрия» свой матч накануне выиграть у «Руха» так и не смогла (1:1), поэтому в верхней части турнирной таблицы возможны изменения. Для этого «Полесью» надо обыграть «Ворсклу», которая уже пять матчей подряд занимается всем, чем угодно, но не побеждает. Однако в этот период команда Сергея Долганского играла против конкурентов «волков», и можно сделать вывод, что «зелено-белые» этот уровень не тянут. Но и игру футболистов Имада Ашура против явно не лучших команд текущего розыгрыша предельно успешной назвать не выйдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
6 октбря 2024 -
13:00
Ворскла
Победа Полесья 1.83 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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