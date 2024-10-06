ВИДЕО. Судаков трижды забил ЛНЗ на старте 2-го тайма и оформил покер!
Георгий сделал счет 5:0 в пользу Шахтера в матче 9-го тура УПЛ 2024/25
6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На старте второго тайма Георгий Судаков трижды поразил ворота соперников: на 50-й, 53-й минутах и 57-й минутах.
Судаков оформил покер в этой игре. Также на его счету ассист на Александра Зубкова.
❗️ ВИДЕО. Судаков трижды забил ЛНЗ на старте 2-го тайма и оформил покер!
ГОЛ! 3:0 Судаков, 50 мин.
ГОЛ! 4:0 Судаков, 53 мин.
ГОЛ! 5:0 Судаков, 57 мин.
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