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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 16:47 | Обновлено 06 октября 2024, 17:36
1083
7

ВИДЕО. Судаков трижды забил ЛНЗ на старте 2-го тайма и оформил покер!

Георгий сделал счет 5:0 в пользу Шахтера в матче 9-го тура УПЛ 2024/25

06 октября 2024, 16:47 | Обновлено 06 октября 2024, 17:36
1083
7
ВИДЕО. Судаков трижды забил ЛНЗ на старте 2-го тайма и оформил покер!
ФК Шахтер. Георгий Судаков

6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Арене Львов. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На старте второго тайма Георгий Судаков трижды поразил ворота соперников: на 50-й, 53-й минутах и 57-й минутах.

Судаков оформил покер в этой игре. Также на его счету ассист на Александра Зубкова.

❗️ ВИДЕО. Судаков трижды забил ЛНЗ на старте 2-го тайма и оформил покер!

ГОЛ! 3:0 Судаков, 50 мин.

ГОЛ! 4:0 Судаков, 53 мин.

ГОЛ! 5:0 Судаков, 57 мин.

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Георгий Судаков покер Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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serg1508
Його ціна вже 200+
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+4
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Simar_kr
Гадаю десь 210, Реали та Барселони в чергу
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+3
evgeniyyea
Ну все. Завтра тонна новостей про скаутов Реала, Барселоны, Манчестер Сити, Ливерпуля, Ювентуса, которые готовы потратить сотни миллионов евро зимой.
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+2
oleko72
Всяким ликеро-неводочным заводам мы можем забивать, а в Европе?
Ответить
0
zelc006
Оце феєрить не по-дитячому, жопа недірява!
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0
Frank Piter
Кто там на Жору гнал? 
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-2
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