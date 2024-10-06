6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.

На покер Судакова и мяч Зубкова гости сумели ответить только один раз – на 62-й минуте пенальти реализовал Шота Ноникашвили.

Причем грузин забил только со 2-й попытки. Первый удар Дмитрий Ризнык отбил, но кипер сделал шан перед ударом.

❗️ ВИДЕО. Как ЛНЗ отыграл один мяч у Шахтера. Пришлось перебивать пенальти