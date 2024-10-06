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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 17:35 | Обновлено 06 октября 2024, 17:38
228
0

ВИДЕО. Как ЛНЗ отыграл один мяч у Шахтера. Пришлось перебивать пенальти

6 октября горняки разгромили команду из Черкасс со счетом 5:1 в 9-м туре УПЛ

06 октября 2024, 17:35 | Обновлено 06 октября 2024, 17:38
228
0
ВИДЕО. Как ЛНЗ отыграл один мяч у Шахтера. Пришлось перебивать пенальти
Шота Ноникашвили

6 октября проходит матч 9-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на Арене Львов. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу горняков.

На покер Судакова и мяч Зубкова гости сумели ответить только один раз – на 62-й минуте пенальти реализовал Шота Ноникашвили.

Причем грузин забил только со 2-й попытки. Первый удар Дмитрий Ризнык отбил, но кипер сделал шан перед ударом.

❗️ ВИДЕО. Как ЛНЗ отыграл один мяч у Шахтера. Пришлось перебивать пенальти

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Шота Ноникашвили пенальти Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Дмитрий Ризнык
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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