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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 17:13 | Обновлено 06 октября 2024, 17:52
1507
3

Стали известны стартовые составы на матч между Динамо и Кривбассом

6 октября в 18:00 состоится поединок 9-го тура УПЛ

06 октября 2024, 17:13 | Обновлено 06 октября 2024, 17:52
1507
3
Стали известны стартовые составы на матч между Динамо и Кривбассом
ФК Динамо

6 октября в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».

Команды проведут поединок в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киева.

Стали известны стартовые составы на матч между «Динамо» и «Кривбассом»

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог стартовые составы Динамо - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Комментарии 3
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Gorlitsa
Не розумію, що він знайшов в тому Михайленко?
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0
zelc006
А чого Куєв судить Куєв? Як так? Цеж конфлікт сподобаєк! Чи нам похерасімє?
Ответить
-1
zelc006
Де Шапа? Губи накачує?
Ответить
-1
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