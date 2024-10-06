6 октября в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».

Команды проведут поединок в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киева.

Стали известны стартовые составы на матч между «Динамо» и «Кривбассом»