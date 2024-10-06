Украина. Премьер лига06 октября 2024, 17:13 | Обновлено 06 октября 2024, 17:52
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3
Стали известны стартовые составы на матч между Динамо и Кривбассом
6 октября в 18:00 состоится поединок 9-го тура УПЛ
06 октября 2024, 17:13 | Обновлено 06 октября 2024, 17:52
1507
3
6 октября в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Кривбасс».
Команды проведут поединок в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киева.
Стали известны стартовые составы на матч между «Динамо» и «Кривбассом»
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