Георгий СУДАКОВ о четырех голах: «Никто не сказал, что пять – это рекорд»

Хавбек Шахтера Георгий Судаков в матче чемпионата Украины против ЛНЗ забил четыре гола. Игрок отметил, что не знал о рекорде, если бы забил еще один.

«Мяч себе не оставил, даже не думал об этом. Никто не забивал пять за матч УПЛ? Нужно было мне это сказать раньше, не знал. Но я не думаю особо про голы. Были моменты, есть голы. Были шансы забить еще, но не использовал. У соперника неплохая команда, но мы все комбинации хорошо проводили и забивали».

«Тяжело привыкнуть к графику, но это работа. Сейчас вот приведу себя в порядок и еду в сборную. Два месяца будут матчи с третьего дня на четвертый, нужно привыкнуть. Надеюсь, удастся это настроение перенести в сборную», – сказал Судаков.