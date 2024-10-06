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  4. Георгий СУДАКОВ о четырех голах: «Никто не сказал, что пять – это рекорд»
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 17:45 |
257
2

Георгий СУДАКОВ о четырех голах: «Никто не сказал, что пять – это рекорд»

Игрок провел суперматч в УПЛ

06 октября 2024, 17:45 |
257
2
Георгий СУДАКОВ о четырех голах: «Никто не сказал, что пять – это рекорд»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек Шахтера Георгий Судаков в матче чемпионата Украины против ЛНЗ забил четыре гола. Игрок отметил, что не знал о рекорде, если бы забил еще один.

«Мяч себе не оставил, даже не думал об этом. Никто не забивал пять за матч УПЛ? Нужно было мне это сказать раньше, не знал. Но я не думаю особо про голы. Были моменты, есть голы. Были шансы забить еще, но не использовал. У соперника неплохая команда, но мы все комбинации хорошо проводили и забивали».

«Тяжело привыкнуть к графику, но это работа. Сейчас вот приведу себя в порядок и еду в сборную. Два месяца будут матчи с третьего дня на четвертый, нужно привыкнуть. Надеюсь, удастся это настроение перенести в сборную», – сказал Судаков.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Test
Володар ДУБОВОГО м*яча 2024!!! Вітаємо!!!!
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DaVinci
Клоун блін. Ти б євробубках чи за збірну так грав
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