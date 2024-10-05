Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
Тарас Степаненко и Владимир Бражко получили травмы
В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.
По информации портала ТаТоТаке, свежее МРТ показало, что степень травмы Тараса Степаненко из «Шахтера», которую он получил в последнем матче Лиги чемпионов против «Аталанты», не позволит ему сыграть в 9-м туре УПЛ против «ЛНЗ». 34-летнему опорнику диагностирован ушиб колена, на восстановление понадобится около 10 дней.
Степаненко и Владимир Бражко, у которого проблемы с паховой зоной, точно пропустят октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.
Ранее стало известно, что в главную команду страны будет вызван Иван Калюжный из «Александрии».
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