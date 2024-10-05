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Лига наций
05 октября 2024, 19:52 | Обновлено 05 октября 2024, 20:06
2257
8

Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре

Тарас Степаненко и Владимир Бражко получили травмы

05 октября 2024, 19:52 | Обновлено 05 октября 2024, 20:06
2257
8
Плохие новости для Реброва. Еще два футболиста сборной не сыграют в октябре
УАФ. Тарас Степаненко

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

По информации портала ТаТоТаке, свежее МРТ показало, что степень травмы Тараса Степаненко из «Шахтера», которую он получил в последнем матче Лиги чемпионов против «Аталанты», не позволит ему сыграть в 9-м туре УПЛ против «ЛНЗ». 34-летнему опорнику диагностирован ушиб колена, на восстановление понадобится около 10 дней.

Степаненко и Владимир Бражко, у которого проблемы с паховой зоной, точно пропустят октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

Ранее стало известно, что в главную команду страны будет вызван Иван Калюжный из «Александрии».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций травма Владимир Бражко Тарас Степаненко Динамо Киев Шахтер Донецк ТаТоТаке
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 8
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Lesovij7
Пздц, что совсем уже дела плохие? Неужели надо таких игроков вызывать? 
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+2
TolsTIyELF
Бондаренко и Назаренко.
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+1
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adidas777
Такої сраки з травмами я й не пригадаю у нас...
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0
OKs100
Нужно вызывать Сидорчука.
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0
Ivan Grumeza
можно значит ему готтовить отмазки
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0
Александр Шевченко
Как же  Грузия нас и в хвост и в гриву выебет.
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-2
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