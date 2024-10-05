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  4. Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Италия
05 октября 2024, 20:53 | Обновлено 05 октября 2024, 21:14
2841
5

Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду

Артема Довбика ждет очередная смена тренера

05 октября 2024, 20:53 | Обновлено 05 октября 2024, 21:14
2841
5
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси и Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич может уже в ближайшее время быть уволен. Юрич успел провести на посту главного тренера «Ромы» лишь 4 матча.

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, если «Рома» завтра снова покажет неудачную игру против «Монцы», то руководство клуба рассмотрит отставку Юрича, а основным кандидатом на его замену является Даниэле Де Росси. Основная причина – у «Ромы» сейчас есть обязательство перед Де Росси – до сих пор выплачивать ему зарплату – 10 миллионов до лета 2027 года.

Де Росси может вернуться и из-за того, что Лина Сулуку (бывший гендиректор «Ромы»), у которой с Даниэле был конфликт, подала в отставку.

«Рома», за которую играет украинский нападающий Артем Довбик, имеет в активе девять очков после шести туров Серии А.

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Иван Юрич Даниэле Де Росси Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим назначение тренера отставка
Дмитро Олійник Источник: Corriere dello Sport
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Комментарии 5
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Умник
А потом она вернется и снова Юрич))))
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+1
MrStepanovM .
оце фортель!)))
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+1
Gargantua81
американский менеджмент в еврофутболе выглядит опереточно 
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+1
Harun Bakircioğlu
И не пять, а четыре
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0
Harun Bakircioğlu
Итальянские журналисты походу то еще дно. Что значит снова покажет неудачную игру? В Серии А две победы, а на Лигу Европы в руководстве плевать хотели.
Ответить
0
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