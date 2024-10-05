Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич может уже в ближайшее время быть уволен. Юрич успел провести на посту главного тренера «Ромы» лишь 4 матча.

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, если «Рома» завтра снова покажет неудачную игру против «Монцы», то руководство клуба рассмотрит отставку Юрича, а основным кандидатом на его замену является Даниэле Де Росси. Основная причина – у «Ромы» сейчас есть обязательство перед Де Росси – до сих пор выплачивать ему зарплату – 10 миллионов до лета 2027 года.

Де Росси может вернуться и из-за того, что Лина Сулуку (бывший гендиректор «Ромы»), у которой с Даниэле был конфликт, подала в отставку.

«Рома», за которую играет украинский нападающий Артем Довбик, имеет в активе девять очков после шести туров Серии А.