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  4. ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 18:05 | Обновлено 05 октября 2024, 18:45
2738
4

ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух

Краснопир заработал и реализовал

05 октября 2024, 18:05 | Обновлено 05 октября 2024, 18:45
2738
4
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФК Рух

В матче чемпионата Украины между Александрией и Рухом хозяева вели в счете 1:0, однако львовская команда сравняла результат на 99-й минуте после пенальти за фол против Игоря Краснопира.

Сам форвард и реализовал удар с точки, однако сам пенальти получился спорным. Соперник задел ногу Краснопира, но игрок не участвовал в моменте и был далеко от мяча, который партнер отправил мимо ворот.

После матча вратарь Александрии Георгий Ермаков признал, что фол был, но отметил, что нападающий не участвовал в эпизоде.

Момент фола

Удар игрока Руха

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Рух Львов Александрия Александрия - Рух Игорь Краснопир Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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sergio_terry
А у чому скандал? У тому що гравець Олександрії наступив на ногу супернику? Так це проблема не Руха, а гравця Олександрії
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Oleg Dykyy
Тобто усіх, хто не беруть участі у епізодах))) можна збивати , не побоюючись пенальті?))
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+4
Микола Захарченко
За такий фол ( загроза важкої травми) - потрібно було б і червону давати 
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-1
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