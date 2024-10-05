ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух

В матче чемпионата Украины между Александрией и Рухом хозяева вели в счете 1:0, однако львовская команда сравняла результат на 99-й минуте после пенальти за фол против Игоря Краснопира.

Сам форвард и реализовал удар с точки, однако сам пенальти получился спорным. Соперник задел ногу Краснопира, но игрок не участвовал в моменте и был далеко от мяча, который партнер отправил мимо ворот.

После матча вратарь Александрии Георгий Ермаков признал, что фол был, но отметил, что нападающий не участвовал в эпизоде.

Момент фола

Удар игрока Руха