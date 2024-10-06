MEGOGO бесплатно покажет матч Украина – Грузия. Полная программа телеканала
С 7 по 13 октября канал покажет 7 футбольных матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях
Телетранслятор MEGOGO покажет матч сборной Украины против команды Грузии в Лиге наций бесплатно.
Встречу сине-желтых в 3-м туре группы 1 Дивизиона В ЛН 2024/25 можно будет посмотреть на «MEGOGO СПОРТ». Также MEGOGO будет транслировать студию, которая начнется примерно за час до стартового свистка и продолжится в перерыве и после завершения игры.
Вообще с 7 по 13 октября телеканал покажет вживую 7 футбольных матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Что касается Лиги наций, т футбольные фаны смогу посмотреть следующие матчи: Норвегия – Словения (10 октября, 21:45), Литва – Косово (12 октября, 16:00) и Греция – Ирландия (13 октября, 21:45).
Кроме Лиги наций, «MEGOGO СПОРТ» покажет игры испанской Сегунды и товарищеский поединок США – Панама (13 октября, 04:00).
Телеканал уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT-платформе MEGOGO.
Расписание матчей:
Четверг, 10 октября
- 21:45 – Норвегия – Словения (Лига наций УЕФА. 3-й тур)
Пятница, 11 октября
- 20:30 – Студия к матчу Украина – Грузия
- 21:45 – Украина – Грузия (Лига наций УЕФА. 3-й тур)
- 23:30 – Студия после матча Украина – Грузия
Суббота, 12 октября
- 16:00 – Литва – Косово (Лига наций УЕФА. 3-й тур)
- 19:30 – Эйбар – Эльденсе (Чемпионат Испании. Сегунда. 9-й тур)
Воскресенье, 13 октября
- 04:00 – США – Панама (Товарищеский матч)
- 17:30 – Расинг – Леванте (Чемпионат Испании. Сегунда. 9-й тур)
- 21:45 – Греция – Ирландия (Лига наций УЕФА. 4-й тур)
Как настроить канал «MEGOGO СПОРТ» :
- Включить телевизор и приемник Т2.
- На пульте нажать кнопку «Меню», зайти в раздел «Настройки» – «Поиск» – «Автопоиск». После завершения процесса сканирования сохранить результат, нажав кнопку «ОК» на пульте управления.
- Готово – «Megogo Спорт» появится в списке каналов.
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