MEGOGO бесплатно покажет матч Украина – Грузия. Полная программа телеканала

Телетранслятор MEGOGO покажет матч сборной Украины против команды Грузии в Лиге наций бесплатно.

Встречу сине-желтых в 3-м туре группы 1 Дивизиона В ЛН 2024/25 можно будет посмотреть на «MEGOGO СПОРТ». Также MEGOGO будет транслировать студию, которая начнется примерно за час до стартового свистка и продолжится в перерыве и после завершения игры.

Вообще с 7 по 13 октября телеканал покажет вживую 7 футбольных матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Что касается Лиги наций, т футбольные фаны смогу посмотреть следующие матчи: Норвегия – Словения (10 октября, 21:45), Литва – Косово (12 октября, 16:00) и Греция – Ирландия (13 октября, 21:45).

Кроме Лиги наций, «MEGOGO СПОРТ» покажет игры испанской Сегунды и товарищеский поединок США – Панама (13 октября, 04:00).

Телеканал уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT-платформе MEGOGO.

Расписание матчей:

Четверг, 10 октября

21:45 – Норвегия – Словения (Лига наций УЕФА. 3-й тур)

Пятница, 11 октября

20:30 – Студия к матчу Украина – Грузия

21:45 – Украина – Грузия (Лига наций УЕФА. 3-й тур)

(Лига наций УЕФА. 3-й тур) 23:30 – Студия после матча Украина – Грузия

Суббота, 12 октября

16:00 – Литва – Косово (Лига наций УЕФА. 3-й тур)

19:30 – Эйбар – Эльденсе (Чемпионат Испании. Сегунда. 9-й тур)

Воскресенье, 13 октября

04:00 – США – Панама (Товарищеский матч)

17:30 – Расинг – Леванте (Чемпионат Испании. Сегунда. 9-й тур)

21:45 – Греция – Ирландия (Лига наций УЕФА. 4-й тур)

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Как настроить канал «MEGOGO СПОРТ» :