Испания05 октября 2024, 17:52 |
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Эспаньол – Мальорка 2:1. Обзор матча чемпионата Испании
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05 октября 2024, 17:52 |
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Состоялся матч девятого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Мальоркой». Гости активнее провели матч и больше угрожали воротам соперника, но не смогли даже зацепиться за ничью. «Эспаньол» борется за топ-10, «Мальорка» рискует вылететь из зоны еврокубков по итогам этого тура.
Чемпионат Испании, 9-й тур.
«Эспаньол» – «Мальорка» 2:1
Голы: Кумбулла 18, Хофре 47 – Райльо 68
Видеообзор матча:
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