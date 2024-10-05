Эспаньол – Мальорка 2:1. Обзор матча чемпионата Испании

Состоялся матч девятого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Мальоркой». Гости активнее провели матч и больше угрожали воротам соперника, но не смогли даже зацепиться за ничью. «Эспаньол» борется за топ-10, «Мальорка» рискует вылететь из зоны еврокубков по итогам этого тура.

Чемпионат Испании, 9-й тур.

«Эспаньол» – «Мальорка» 2:1

Голы: Кумбулла 18, Хофре 47 – Райльо 68

Видеообзор матча: