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  4. Эспаньол – Мальорка 2:1. Обзор матча чемпионата Испании
Испания
05 октября 2024, 17:52 |
23
0

Эспаньол – Мальорка 2:1. Обзор матча чемпионата Испании

Смотрите обзор матча и все голы

05 октября 2024, 17:52 |
23
0
Эспаньол – Мальорка 2:1. Обзор матча чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Эспаньол – Мальорка

Состоялся матч девятого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Мальоркой». Гости активнее провели матч и больше угрожали воротам соперника, но не смогли даже зацепиться за ничью. «Эспаньол» борется за топ-10, «Мальорка» рискует вылететь из зоны еврокубков по итогам этого тура.

Чемпионат Испании, 9-й тур.

«Эспаньол»«Мальорка» 2:1

Голы: Кумбулла 18, Хофре 47 – Райльо 68

Видеообзор матча:

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Эспаньол Мальорка чемпионат Испании по футболу Мараш Кумбулла
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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