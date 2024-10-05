Неожиданный финал. Рух вырвал ничью в добавленное время против Александрии

Субботняя часть девятого тура украинской Премьер-лиги была довольно скромной в плане больших футбольный афиш, однако один матч заметно выделялся на фоне остальных. Речь идет об игре в Александрии, где в гости к местному одноименному коллективу пожаловал львовский «Рух», явно не желая при этом стать очередной жертвой непобедимой, по состоянию на тот момент, команды Руслана Ротаня.

Что и говорить, если даже действующий чемпион страны, донецкий «Шахтер», уже успел до этого уступить на «Нике», куда отнюдь не торопится ехать киевское «Динамо» ради перенесенного матча еще первого тура. И оно не удивительно – «Александрия» является лидером национального первенства, наравне с «бело-синими», а тот же «Рух», хотя и имел возможность приобщиться к этой престижной кампании, но с тремя ничьими подряд за плечами сделать это возможности у команды Виталия Пономарева не было.

В этом матче было много моментов, которые могли как понравиться болельщикам, так и вызвать откровенное отвращение. Относительно последнего, то сразу можно вспомнить второй тайм, за все время которого команды порадовали моментами разве что в конце, но об этом чуть позже. В противовес этому – первая половина встречи, когда оба коллектива боролись не просто ради самого факта борьбы, а за счет этого выигрывали пространство для собственных моментов.

Вот это был действительно интересный футбол! Где-то посередине первого тайма началась откровенная игра в «теннис», потому что мяч только и делал, что переходил от одной штрафной к другой, а от количества моментов начали откровенно вести голову. У «Руха», возможно, ситуации у ворот Ермакова были более опасными, потому что можно вспомнить было хотя бы тот-таки удар от Притулы с дальней дистанции в перекладину с рикошетом от головы Кампуша, или попытки Краснопира или Пидгурского замыкать фланговые передачи с близкого расстояния.

От «Александрии» тоже было, о чем поговорить – момент на 25 минуте Филиппов создал сам для себя, когда удачно развернулся на левом углу вратарской, однако направил удар над воротами. Как ни странно, после этого форвард «полиграфов» надолго исчез из поля зрения. Но для того, чтобы снова появиться в конце матча.

Как мы уже и отмечали, второй тайм в подавляющем своем большинстве – тошнота страшная и дело действительно приближалось к четвертой подряд безголевой ничьей для «Руха». Однако все испортил Ледвий, когда на 88 минуте просто отдал мяч Филиппову перед собственной штрафной, за что мгновенно был наказан. Нападающий тогда и футболку на радостях с себя сбросил, и все бы согласились, что этот гол должен был становиться решающим.

Но против этого были гости. Команда Пономарева бросилась спасать собственное положение и ей удалось это сделать в конце концов только чудом. Кампуша никто не заставлял топтаться по ногам Краснопира в центре собственной штрафной, когда рядом и мяча не было, а в эпоху VAR такие эпизоды мимо внимания арбитров не проходят. Поэтому пенальти – пострадавший на мяче – удар в правый угол, и Ротань ловит флешбеки со времен, когда Краснопир еще бегал в футболке «Оболони».

После международного перерыва «Александрия» сыграет дома против полтавской «Ворсклы», а «Рух» проведет домашнее львовское дерби против «Карпат».

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Александрия» – «Рух» – 1:1

Гол: Филиппов, 88 – Краснопир, 90+9 (пен.)

Предупреждения: Кампуш, 90+8 – Квасница, 77, Роман, 79, Филиппов, 89

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Смирный (Шостак, 63), Калюжный, Ковалец (Мишнев, 63) – Беляев (Костышин, 55), Филиппов (Скорко, 90+1), Беззера (Копына, 90+1).

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык (Товарницкий, 67), Холод, Сыч – Притула (Семотюк, 68, Лях, 82), Пидгурский, Федор – Карабин (Клайвер, 68), Краснопир, Климчук (Квасница, 54).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «КСК» Ника (Александрия).

Удары (в створ): 13 (5) – 4 (2)

Угловые: 5 – 3

Оффсайды: 1 – 1.

АЛЕКСАНДРИЯ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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