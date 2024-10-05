Александрия – Рух – 1:1. Ротань и Ко – лидеры, пенальти на 99-й. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Рух».
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Команды сыграли на стадионе «КСК Ника». Матч завершился вничью 1:1.
«Александрия» вышла вперед на 88-й минуте, забил Филиппов, однако на 99-й клуб из Львова заработал пенальти, который реализовал Краснопир. «Александрия» с 20 очками возглавила таблицу УПЛ, у «Руха» пятое место и 13 баллов.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур.
«Александрия» – «Рух» – 1:1
Голы: Филиппов, 88 – Краснопир, 90+9 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
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