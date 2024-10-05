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Премьер-лига
Александрия
05.10.2024 15:30 – FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 21:27 | Обновлено 05 октября 2024, 21:31
366
0

Александрия – Рух – 1:1. Ротань и Ко – лидеры, пенальти на 99-й. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

05 октября 2024, 21:27 | Обновлено 05 октября 2024, 21:31
366
0
Александрия – Рух – 1:1. Ротань и Ко – лидеры, пенальти на 99-й. Видеообзор
УПЛ

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Рух».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на стадионе «КСК Ника». Матч завершился вничью 1:1.

«Александрия» вышла вперед на 88-й минуте, забил Филиппов, однако на 99-й клуб из Львова заработал пенальти, который реализовал Краснопир. «Александрия» с 20 очками возглавила таблицу УПЛ, у «Руха» пятое место и 13 баллов.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Александрия» – «Рух» – 1:1

Голы: Филиппов, 88 – Краснопир, 90+9 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Краснопир (Рух Львов).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Александрия).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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