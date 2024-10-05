В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Рух».

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Команды сыграли на стадионе «КСК Ника». Матч завершился вничью 1:1.

«Александрия» вышла вперед на 88-й минуте, забил Филиппов, однако на 99-й клуб из Львова заработал пенальти, который реализовал Краснопир. «Александрия» с 20 очками возглавила таблицу УПЛ, у «Руха» пятое место и 13 баллов.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Александрия» – «Рух» – 1:1

Голы: Филиппов, 88 – Краснопир, 90+9 (пен.)

Видеообзор матча