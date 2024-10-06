Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух получил одно очко, а не потерял два»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал игру 9 тура УПЛ, в которой его подопечные вырвали ничью с «Александрией» (1:1).

«Анализируя поединок, можно сказать, что «Рух» скорее получил одно очко, чем потерял два. Команда провела два разных тайма. В частности, первый был довольно неплох в нашем исполнении, но потом пришлось произвести вынужденные замены. К сожалению, вышедшие на замену игроки не смогли сыграть на том уровне, который хотелось бы видеть.

У нас было три тяжелых выездных поединка против «Ворсклы», «Динамо» и «Александрии». Последние две команды – лидеры чемпионата, поэтому ничья с ними – это достаточно хороший результат. Конечно, нам было непросто играть против «Динамо» и «Александрии», ведь это сильные команды, которые не зря находятся на вершине турнирной таблицы.

В эпизоде ​​с пропущенным голом Дмитрий Ледвий грубо ошибся. Не о чем говорить, ведь он сам все прекрасно понимает. В нашей команде играют молодые футболисты, которым не хватает опыта и стабильности. Им нужно учиться, в том числе и на подобных ошибках. Но это не значит, что мы будем отходить от своей стратегии, потому что мы и дальше будем доверять своей молодежи.

Юрий Климчук еще не набрал свою оптимальную форму. Он пропустил много из-за травмы, поэтому сейчас ему нужно время, чтобы вернуть свои лучшие кондиции. Роман Дидык получил удар по голове, потому мы решили его заменить. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Владислав Семотюк тоже покинул поле из-за повреждений», – сказал Пономарев.