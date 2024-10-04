В субботу, 5 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 15:30.

«Александрия» набрала 19 очков и занимает второе место в чемпионате, уступая «Динамо» только по разнице забитых и пропущенных. В прошлом туре «горожане» на выезде минимально победили «Кривбасс» со счетом 1:0. «Рух» также на старте сезона выдал неплохую серию, набрав 9 очков в 4 матчах, однако последние 3 игры команда делила очки со своими соперниками, и сейчас с 12 очками занимает шестую строчку в таблице. В прошлом туре подопечные Виталия Пономарева расписали мировую с «Колосом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.