В субботу, 5 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Александрия» и «Рух» Львов. Поединок пройдет в Александрии, на поле стадиона «Ника». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Александрия

«Александрия» в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги занимает после восьми туров второе место, имея в активе 19 очков – это столько же, сколько и у «Динамо», однако киевляне имеют преимущество по дополнительным показателям. Подопечные Руслана Ротаня провели в сезоне 7 матчей, в которых добились шести побед и один раз сыграли вничью.

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Единственная ничья «Александрии» в кампании датирована 13 сентября, когда она в Киеве не смогла укротить «Оболонь» – 0:0. До визита к «пивоварам» «горожане» поочередно обыграли ЛНЗ (2:0 на выезде), «Зарю» (2:1 на выезде), «Шахтер» (4:3 дома) и «Колос» (2:1 также дома).

Уже после ничьей с «Оболонью» подопечные Ротаня взяли по три очка во встречах с «Левым Берегом» (2:0 на своем поле) и с «Кривбассом» (1:0 на выезде).

«Что касается нашего лидерства, то оно доказывается результатами и трудом. Мы всегда должны думать о результате. Договорились с ребятами, что не смотрим в турнирную таблицу, а думаем о каждой следующей игре, а там уже будет видно. Мы должны работать на тренировках в недельном цикле и видеть игру такую, какая она есть. В плане достижения результата, в плане требований я очень доволен ребятами», – признался Руслан Ротань после победу над «Кривбассом».

Рух

Львовский «Рух» располагается в турнирной таблице УПЛ на 6-й позиции с 12 очками. В 7 сыгранных матчах он одержал 3 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Интересно, что три ничьи – это результаты трех последних матчей львовян в сезоне. В них они сыграли синхронно по 0:0 с «Ворсклой» (в Полтаве), с «Динамо» (в Киеве) и с «Колосом» (во Львове).

Единственное поражение в чемпионате «Рух» потерпел 18 августа в Черкассах, когда со счетом 1:3 уступил ЛНЗ. При этом, начиная с 51-й минуты львовяне вели в счете после гола Квасницы, а отпустили соперника в камбек с 73-й минуты. Зато до этого «Рух» разгромил в Киеве «Оболонь» со счетом 4:0, а после – также крупно обыграл «Зарю» (3:0) и «Ингулец» (5:0).

Тут будет не лишним обратить внимание на тот факт, что подопечные Виталия Пономарева в нынешней УПЛ побеждают исключительно по-крупному. А ранее, напомним, отмечалось, что ничьи в сезоне у них только «сухие». Так что, в Александрии 5 октября все сработать у львовян в таком же стиле не должно. Где-то что-то точно «сломается».

Статистика матчей

«Александрия» и «Рух» провели между собой в Украинской Премьер-лиге 7 матчей. На счету у «горожан» побед над львовянами нет, а у «Руха» – она одна, еще 6 поединков завершились вничью. Мячи 5-4 в пользу «Руха».

Любопытно, что из шести встреч «Александрии» и «Руха» в УПЛ сразу четыре (!) принесли итоговый результат 0:0.

В предыдущем сезоне во Львове соперники сыграли вничью 0:0, а в Александрии состоялась ничья 2:2.

Прогноз на противостояние

Команда из Александрии считается у экспертов фаворитом матча. Для такого предположения, согласитесь, есть как объективные, так и субъективные причины, с которыми, по правде говоря, не поспоришь. Нельзя апеллировать и к тому факту, что подопечные Руслана Ротаня - отнюдь не безоговорочные фавориты. Шансы на успех в матче «Руха» также котируются довольно-таки неплохо. Исходя из таких раскладов, напрашивается мысль о ничьей. При этом, обязательно с забитыми мячами.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартинюк, Калюжный, Безерра, Ковалец, Смирный, Джевани, Филиппов.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Холод, Дидык, Роман, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.