Экс-тренер Зари отреагировал на решение Лунина остаться в Реале

Бывший тренер Зари и Днепра-1 Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, правильно ли поступил Андрей Лунин, оставшись в Реале.

«Сейв Андрея Лунина в последнем матче был шикарным. Честно говоря, для меня он молодец! Он бы мог давно сказать, что перейдет, например, в Челси. Но молодец в том плане, что ждет своего шанса. Все-таки Лунин играет за Реал, который является лучшим клубом мира!», – сказал Грицай.

Ранее Лунин назвал главную причину поражения Реала в Лиге чемпионов от Лилля.