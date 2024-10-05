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Испания
05 октября 2024, 20:22 | Обновлено 05 октября 2024, 21:19
1472
2

Экс-тренер Зари отреагировал на решение Лунина остаться в Реале

Александр Грицай поддержал украинского вратаря 

05 октября 2024, 20:22 | Обновлено 05 октября 2024, 21:19
1472
2
Экс-тренер Зари отреагировал на решение Лунина остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший тренер Зари и Днепра-1 Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, правильно ли поступил Андрей Лунин, оставшись в Реале.

«Сейв Андрея Лунина в последнем матче был шикарным. Честно говоря, для меня он молодец! Он бы мог давно сказать, что перейдет, например, в Челси. Но молодец в том плане, что ждет своего шанса. Все-таки Лунин играет за Реал, который является лучшим клубом мира!», – сказал Грицай.

Ранее Лунин назвал главную причину поражения Реала в Лиге чемпионов от Лилля.

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Александр Грицай Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Serhii P.
Новина "з бородою". Тренер тільки проснувся, щоб зреагувати.
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+1
vazazh
А куди ця холява має подітися? Хто його бажає брати? Хібі що за 3 копійки.
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-1
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