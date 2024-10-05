Испания05 октября 2024, 20:22 | Обновлено 05 октября 2024, 21:19
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Экс-тренер Зари отреагировал на решение Лунина остаться в Реале
Александр Грицай поддержал украинского вратаря
05 октября 2024, 20:22 | Обновлено 05 октября 2024, 21:19
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Бывший тренер Зари и Днепра-1 Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, правильно ли поступил Андрей Лунин, оставшись в Реале.
«Сейв Андрея Лунина в последнем матче был шикарным. Честно говоря, для меня он молодец! Он бы мог давно сказать, что перейдет, например, в Челси. Но молодец в том плане, что ждет своего шанса. Все-таки Лунин играет за Реал, который является лучшим клубом мира!», – сказал Грицай.
Ранее Лунин назвал главную причину поражения Реала в Лиге чемпионов от Лилля.
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