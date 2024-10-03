Лунин назвал главную причину поражения Реал в Лиге чемпионов от Лилля

2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.

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Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

После завершения встречи украинский голкипер сливочных Андрей Лунин назвал главную причину поражения мадридцев в этом матче.

«Трудно анализировать это поражение сразу после матча. Нам не хватало агрессии и креативности в этом поединке. Надо лучше бороться. Во втором тайме мы показали больше желания, но в первом тайме мы были хуже», – сказал Лунин.