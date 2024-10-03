Лунин назвал главную причину поражения Реал в Лиге чемпионов от Лилля
Андрей выделил плохую игру в первом тайме
2 октября прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Лилль и Реал Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Пьер Моруа во Франции. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.
После завершения встречи украинский голкипер сливочных Андрей Лунин назвал главную причину поражения мадридцев в этом матче.
«Трудно анализировать это поражение сразу после матча. Нам не хватало агрессии и креативности в этом поединке. Надо лучше бороться. Во втором тайме мы показали больше желания, но в первом тайме мы были хуже», – сказал Лунин.
Lunin: "It's difficult to analyse it right after... the ferocity and creativity that we always have. We have to fight a little bit more. In the second half we showed more desire, but in the first half we were worse." pic.twitter.com/GwDxUKyEgx— Madrid Universal (@MadridUniversal) October 2, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша команда не сумела переиграть пятикратных чемпионов мира
В официальных матчах украинцы встречались с пятикратными чемпионами мира четыре раза