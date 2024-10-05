«Права клубов должны быть равны». Кобин возмущен отношением к Ингульцу 

В 9 туре УПЛ футболисты «Карпат» и «Ингульца» разошлись миром – 0:0.

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе:

– Соперничество шло на встречных курсах, разве что в последние 15 минут активнее были «Карпаты». Все же, сказалось то, что у львовян было на один день больше времени для восстановления. Под занавес противостояния нас выручил вратарь Алексей Паламарчук, который парировал пенальти. Был ли 11-метровый? Знаете, я еще не просматривал видеозапись этого эпизода, но, когда несколько ранее похожее нарушение было возле штрафной площадки хозяев, то свисток арбитра не прозвучал. «Ингулец» не заслуживает такого к себе отношения. И так почти в каждом матче, то где справедливость, изменения к лучшему? Права клубов должны быть равны.

На мой взгляд, «Ингулеец» не заслуживал поражения. Были перспективные перемещения от обороны к наступлению, часто угрожали воротам «Карпат». Постепенно мы добавляем и в целом, я не имею претензий к подопечным за поединок во Львове.

Сейчас «Ингулец» занимает 16 место в УПЛ, набрав 5 очков.

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» во Львове сыграли вничью с «Ингульцом».