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05 октября 2024, 19:35 |
824
0

Экс-вундеркинд Реала подписал контракт с грандом Суперлиги Малайзии

С января 31-летний Хесе Родригес был без команды…

05 октября 2024, 19:35 |
824
0
Экс-вундеркинд Реала подписал контракт с грандом Суперлиги Малайзии
facebook.com/johorsoutherntigers.com.my

Испанский форвард Хесе Родригес официально перебрался в малазийский клуб «Джохор Дарул Тазим».

В новый клуб 31-летний нападающий перебрался на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с начала нынешнего года, когда покинул бразильскую «Куритибу».

«Джохор Дарул Тазим» является грандом малазийской Суперлиги. В частности, команда имеет на счету 10 чемпионских титулов, которые были выиграны в течение последних десяти лет, когда «Джохор Дарул Тазим» являлся бессменно лучшей командой Малайзии.

Хесе Родригес с юных лет подавал большие надежды в академии «Реала» и считался одним из вундеркиндов «бланкос». В возрасте 19 лет и 27 дней форвард при Жозе Моуриньо дебютировал в Ла Лиге, а в 20 лет 7 месяцев и 6 дней – в Лиге чемпионов, когда наставником «бланкос» являлся Карло Анчелотти.

Всего за «Реал» Хесе провел 94 матча, в которых отличился 18 голами и 15 ассистами. Однако оправдать ожиданий в полной мере в стане «бланкос» форвард не сумел и летом 2016 года за 25 миллионов евро был продан в ПСЖ. Впоследствии также играл за «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис», лиссабонский «Спортинг», «Анкарагюджю», «Сампдорию» и «Куритибу».

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Хесе Родригес Джохор Дарул Тазим трансферы Реал Мадрид
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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