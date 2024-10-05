Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Мальорка – 2:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Эспаньол
05.10.2024 15:00 – FT 2 : 1
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 октября 2024, 17:52 | Обновлено 05 октября 2024, 19:57
99
0

Эспаньол – Мальорка – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча и все голы матча 9-го тура Ла Лиги

05 октября 2024, 17:52 | Обновлено 05 октября 2024, 19:57
99
0
Эспаньол – Мальорка – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эспаньол – Мальорка

Состоялся матч девятого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Мальоркой».

Гости активнее провели матч и больше угрожали воротам соперника, но не смогли даже зацепиться за ничью. «Эспаньол» борется за топ-10, «Мальорка» рискует вылететь из зоны еврокубков по итогам этого тура.

Чемпионат Испании, 9-й тур

«Эспаньол»«Мальорка» – 2:1

Голы: Кумбулла, 18, Хофре, 47 – Райльо, 68

Видеообзор матча:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Раильо (Мальорка).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Жофре Каррерас (Эспаньол).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мараш Кумбула (Эспаньол).
По теме:
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Цыганков и еще три игрока. У Жироны проблемы с составом перед Ла Лигой
Верес – Заря – 2:1. Красивый победный гол. Обзор матча УПЛ
Эспаньол Мальорка чемпионат Испании по футболу Мараш Кумбулла Ла Лига видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича
Бокс | 04 октября 2024, 19:28 0
ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича
ВИДЕО. Усик поздравил казахского боксера, который нокаутировал Михайловича

Александр позвонил Жанибеку Алимханулы сразу же после поединка

Бундеслига. Байер потерял очки дома, Боруссия проиграла Униону
Футбол | 05 октября 2024, 18:37 0
Бундеслига. Байер потерял очки дома, Боруссия проиграла Униону
Бундеслига. Байер потерял очки дома, Боруссия проиграла Униону

В Германии состоялись матчи 6-го тура Бундеслиги

Первая домашняя победа. Верес в Ровно обыграл Зарю
Футбол | 05.10.2024, 15:01
Первая домашняя победа. Верес в Ровно обыграл Зарю
Первая домашняя победа. Верес в Ровно обыграл Зарю
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Бокс | 05.10.2024, 08:05
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
«Он не убежит, побьемся и в 50». Фьюри назвал своего соперника после Усика
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Футбол | 04.10.2024, 19:51
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины против Франции за бронзу ЧМ
04.10.2024, 07:33
Футзал
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
03.10.2024, 21:37 269
Футбол
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
Не Месси, не Марадона. Названа лучшая «десятка» за всю историю футбола
05.10.2024, 07:47 11
Футбол
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
04.10.2024, 13:31
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 41
Футбол
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
05.10.2024, 00:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем