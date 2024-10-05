Испания05 октября 2024, 17:52 | Обновлено 05 октября 2024, 19:57
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Эспаньол – Мальорка – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча и все голы матча 9-го тура Ла Лиги
05 октября 2024, 17:52 | Обновлено 05 октября 2024, 19:57
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Состоялся матч девятого тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Мальоркой».
Гости активнее провели матч и больше угрожали воротам соперника, но не смогли даже зацепиться за ничью. «Эспаньол» борется за топ-10, «Мальорка» рискует вылететь из зоны еврокубков по итогам этого тура.
Чемпионат Испании, 9-й тур
«Эспаньол» – «Мальорка» – 2:1
Голы: Кумбулла, 18, Хофре, 47 – Райльо, 68
Видеообзор матча:
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Раильо (Мальорка).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Жофре Каррерас (Эспаньол).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Мараш Кумбула (Эспаньол).
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