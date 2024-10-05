ФОТО. Винисиус приедет за Золотым мячом в компании невероятной красавицы
Лидер мадридского Реала шокирует всех присутствующих на церемонии Золотой мяч 2024
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который является главным фаворитом на получение Золотого мяча 2024, прибудет на церемонию вручения не один, а в компании сногсшибательной красотки.
Имя девушки, которая покорила сердце лидера «бланкос» – Мария Мазалли, – инфлюенсер и журналистка, обретшая популярность в Латинской Америке.
Об этом сообщает специализированный IG-аккаунт GSM_HQ, который пишет про личную жизнь футболистов.
Слухи про то, что Винисиус и Мария являются парой, циркулируют в СМИ не первый год, но эта информация никак не находила официального подтверждения.
Форвард мадридского супер клуба имеют репутацию бабника, так как не имеет постоянной спутницы жизни - в разное время его связывали с испанской актрисой Эстер Эспозито и Кенией Ос – популярной мексиканской певицей.
Тем не менее, похоже, что Винисиус наконец-то определился – Мария Мазалли большую часть своего времени теперь проводит в Мадриде, выставляет фото из особняка Жуниора, а недавно её заметили в компании Ким Кардашьян во время одного из последних матчей «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».
Если пара прибудет на вручение Золотого Мяча вместе, не останется никаких сомнений, что Вини Jr встречается с бразильской супермоделью.
ФОТО. Винисиус приедет за Золотым мячом в компании невероятной красавицы
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