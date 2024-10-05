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05 октября 2024, 19:29 | Обновлено 05 октября 2024, 20:14
2274
7

ФОТО. Винисиус приедет за Золотым мячом в компании невероятной красавицы

Лидер мадридского Реала шокирует всех присутствующих на церемонии Золотой мяч 2024

05 октября 2024, 19:29 | Обновлено 05 октября 2024, 20:14
2274
7
ФОТО. Винисиус приедет за Золотым мячом в компании невероятной красавицы
Instagram. Мария Мазалли

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который является главным фаворитом на получение Золотого мяча 2024, прибудет на церемонию вручения не один, а в компании сногсшибательной красотки.

Имя девушки, которая покорила сердце лидера «бланкос» – Мария Мазалли, – инфлюенсер и журналистка, обретшая популярность в Латинской Америке.

Об этом сообщает специализированный IG-аккаунт GSM_HQ, который пишет про личную жизнь футболистов.

Слухи про то, что Винисиус и Мария являются парой, циркулируют в СМИ не первый год, но эта информация никак не находила официального подтверждения.

Форвард мадридского супер клуба имеют репутацию бабника, так как не имеет постоянной спутницы жизни - в разное время его связывали с испанской актрисой Эстер Эспозито и Кенией Ос – популярной мексиканской певицей.

Тем не менее, похоже, что Винисиус наконец-то определился – Мария Мазалли большую часть своего времени теперь проводит в Мадриде, выставляет фото из особняка Жуниора, а недавно её заметили в компании Ким Кардашьян во время одного из последних матчей «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Если пара прибудет на вручение Золотого Мяча вместе, не останется никаких сомнений, что Вини Jr встречается с бразильской супермоделью.

ФОТО. Винисиус приедет за Золотым мячом в компании невероятной красавицы

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фото Винисиус Жуниор lifestyle Золотой мяч
EdJameson
EdJameson Sport.ua
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Ron Noiill
"неймовірна" шаболда
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+6
evgeniyyea
Прям таки невероятной красоты...Дело вкуса, конечно. Но подобных "ремонтов" пруд пруди. Естественностью там вообще не пахнет. Для сравнения, чтобы далеко не ходить. Ярослава Магучих, приятная, нежная, естественной красоты девушка. 
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+5
KOT
О це "красуня", звичайна Ctrl+C Ctrl+V
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+4
Диванний Експерт
І в якому місці вони красуня?
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+3
Гагик Пердонян
у нее ляхи толще чем у винисиуса
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+2
Gargantua81
что то мужское в чертах лица присутствует.
надо бы поострожнее
Ответить
+1
pol-55
Ну чого в порівнянні з Вінісіусом,прям не зеркало.
Ответить
+1
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