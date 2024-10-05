Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который является главным фаворитом на получение Золотого мяча 2024, прибудет на церемонию вручения не один, а в компании сногсшибательной красотки.

Имя девушки, которая покорила сердце лидера «бланкос» – Мария Мазалли, – инфлюенсер и журналистка, обретшая популярность в Латинской Америке.

Об этом сообщает специализированный IG-аккаунт GSM_HQ, который пишет про личную жизнь футболистов.

Слухи про то, что Винисиус и Мария являются парой, циркулируют в СМИ не первый год, но эта информация никак не находила официального подтверждения.

Форвард мадридского супер клуба имеют репутацию бабника, так как не имеет постоянной спутницы жизни - в разное время его связывали с испанской актрисой Эстер Эспозито и Кенией Ос – популярной мексиканской певицей.

Тем не менее, похоже, что Винисиус наконец-то определился – Мария Мазалли большую часть своего времени теперь проводит в Мадриде, выставляет фото из особняка Жуниора, а недавно её заметили в компании Ким Кардашьян во время одного из последних матчей «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Если пара прибудет на вручение Золотого Мяча вместе, не останется никаких сомнений, что Вини Jr встречается с бразильской супермоделью.

ФОТО. Винисиус приедет за Золотым мячом в компании невероятной красавицы