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Арсенал
05.10.2024 17:00 – FT 3 : 1
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Англия
05 октября 2024, 19:05 | Обновлено 05 октября 2024, 19:29
766
0

Ман Сити и Арсенал пропустили первыми в АПЛ. Поражение Борнмута с Забарным

Состоялось шесть матчей в английском чемпионате

05 октября 2024, 19:05 | Обновлено 05 октября 2024, 19:29
766
0
Ман Сити и Арсенал пропустили первыми в АПЛ. Поражение Борнмута с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Сегодня, 5 октября, стартовал седьмой тур чемпионата Англии по футболу. Состоялось шесть матчей.

Чемпион АПЛ «Манчестер Сити» на домашнем стадионе победил «Фулхэм». «Горожане» пропустили первыми в матче, но благодаря дублю Матео Ковачича и голу Жереми Доку сумели вырвать три очка. «Арсенал» в Лондоне тоже пропустил первым от «Саутгемптона», однако благодаря голам Кая Хаверца, Мартинелли и Букайо Сака одержали победу.

Илья Забарный провел полный матч за «Борнмут», который на выезде уступил «Лестеру». Егор Ярмолюк вышел на 77-й минуте матча против «Вулверхэмптона» за «Брентфорд», лондонцы победили 5:3.

АПЛ. 7-й тур, 5 октября.

Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2
Голы: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 - Перейра, 26, Муниз, 89.

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи (Уокер, 62), Льюис, Ковачич, Грилиш (Доку, 62), Гюндоган (Матеуш Нунеш, 89), Фоден (Стоунз, 78), Бернарду Силва, Холанд.

Фулхэм: Лено, Робинсон, Ивоби (Нелсон, 77), Басси, Андерсен, Тете (Кастань, 77), Траоре, Лукич, Берге (Кэрни, 65), Перейра (Смит-Роу, 65), Хименес (Родриго Муниз, 77).

Арсенал – Саутгемптон – 3:1
Голы: Хаверц, 58, Мартинелли, 68, Сака, 85 – Арчер, 55.

Арсенал: Райя, Калафьори (Кивер, 90), Габриэл, Салиба, Парти (Томиясу, 84), Стерлинг (Мартинелли, 60), Райс, Жоржиньо (Мерино, 61), Сака, Габриэл Жезус (Троссард, 60), Хаверц.

Саутгемптон: Рэмсдейл, Мэннинг (Онуачу, 74), Сугавара (Тэйлор, 90), Уокер-Питерс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Фернандеш (Армстронг, 74), Даунс, Арибо, Диблинг, Стюарт (Арчер, 27).

Лестер – Борнмут – 1:0
Гол: Буонанотте, 16.

Вест Хэм – Ипсвич – 4:1
Голы: Антони, 1, Кудус, 43, Боуэн, 49, Пакета, 69 - Дилеп, 6.

Брентфорд – Вулверхэмптон – 5:3
Голы: Коллинз, 2, Мбемо, 20, Нергор, 28, Пиннок, 45+2 – Кунья, 4, Ларсен, 26.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Матео Ковачич Кай Хаверц Габриэл Мартинелли Вулверхэмптон Жереми Доку Манчестер Сити Фулхэм Арсенал Лондон Саутгемптон Лестер Борнмут Илья Забарный Вест Хэм Ипсвич Брентфорд Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Букайо Сака
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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