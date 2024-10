Ман Сити и Арсенал пропустили первыми в АПЛ. Поражение Борнмута с Забарным

Сегодня, 5 октября, стартовал седьмой тур чемпионата Англии по футболу. Состоялось шесть матчей.

Чемпион АПЛ «Манчестер Сити» на домашнем стадионе победил «Фулхэм». «Горожане» пропустили первыми в матче, но благодаря дублю Матео Ковачича и голу Жереми Доку сумели вырвать три очка. «Арсенал» в Лондоне тоже пропустил первым от «Саутгемптона», однако благодаря голам Кая Хаверца, Мартинелли и Букайо Сака одержали победу.

Илья Забарный провел полный матч за «Борнмут», который на выезде уступил «Лестеру». Егор Ярмолюк вышел на 77-й минуте матча против «Вулверхэмптона» за «Брентфорд», лондонцы победили 5:3.

АПЛ. 7-й тур, 5 октября.

Манчестер Сити – Фулхэм – 3:2

Голы: Ковачич, 32, 47, Доку, 82 - Перейра, 26, Муниз, 89.

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи (Уокер, 62), Льюис, Ковачич, Грилиш (Доку, 62), Гюндоган (Матеуш Нунеш, 89), Фоден (Стоунз, 78), Бернарду Силва, Холанд.



Фулхэм: Лено, Робинсон, Ивоби (Нелсон, 77), Басси, Андерсен, Тете (Кастань, 77), Траоре, Лукич, Берге (Кэрни, 65), Перейра (Смит-Роу, 65), Хименес (Родриго Муниз, 77).

Арсенал – Саутгемптон – 3:1

Голы: Хаверц, 58, Мартинелли, 68, Сака, 85 – Арчер, 55.

Арсенал: Райя, Калафьори (Кивер, 90), Габриэл, Салиба, Парти (Томиясу, 84), Стерлинг (Мартинелли, 60), Райс, Жоржиньо (Мерино, 61), Сака, Габриэл Жезус (Троссард, 60), Хаверц.



Саутгемптон: Рэмсдейл, Мэннинг (Онуачу, 74), Сугавара (Тэйлор, 90), Уокер-Питерс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Фернандеш (Армстронг, 74), Даунс, Арибо, Диблинг, Стюарт (Арчер, 27).



Лестер – Борнмут – 1:0

Гол: Буонанотте, 16.

Вест Хэм – Ипсвич – 4:1

Голы: Антони, 1, Кудус, 43, Боуэн, 49, Пакета, 69 - Дилеп, 6.

Брентфорд – Вулверхэмптон – 5:3

Голы: Коллинз, 2, Мбемо, 20, Нергор, 28, Пиннок, 45+2 – Кунья, 4, Ларсен, 26.

