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Италия
05 октября 2024, 19:10 | Обновлено 05 октября 2024, 19:37
337
0

ФОНСЕКА: «Наполи – реальный кандидат на чемпионство»

Португальский специалист объясняет это тем, что неаполитанцы не играют в еврокубках

05 октября 2024, 19:10 | Обновлено 05 октября 2024, 19:37
337
0
ФОНСЕКА: «Наполи – реальный кандидат на чемпионство»
ФК Шахтер. Паулу Фонсека

51-летний наставник «Милана» Паулу Фонсека сообщил, доволен ли он проделанной работой на Сан-Сиро.

«У нас еще очень много работы, и есть много сильных команд, которые ставят такие же цели, как и мы. Очевидно, что «Наполи» имеет преимущество над всеми, ведь они не играют в этом году в еврокубках. У них сильный тренер и сильная команда. «Наполи» – реальный кандидат на чемпионство», – цитирует Паулу Фонсеку DailySport перед матчем «Милан» – «Фиорентина».

Фонсека возглавил «Милан» в начале нового сезона. Команда после 6-ти матчей находится на четвертом месте.

Также экс-наставник донецкого «Шахтера» пообещал болельщикам, что футболисты еще будут прогрессировать.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Наполи
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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