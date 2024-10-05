ФОНСЕКА: «Наполи – реальный кандидат на чемпионство»

51-летний наставник «Милана» Паулу Фонсека сообщил, доволен ли он проделанной работой на Сан-Сиро.

«У нас еще очень много работы, и есть много сильных команд, которые ставят такие же цели, как и мы. Очевидно, что «Наполи» имеет преимущество над всеми, ведь они не играют в этом году в еврокубках. У них сильный тренер и сильная команда. «Наполи» – реальный кандидат на чемпионство», – цитирует Паулу Фонсеку DailySport перед матчем «Милан» – «Фиорентина».

Фонсека возглавил «Милан» в начале нового сезона. Команда после 6-ти матчей находится на четвертом месте.

Также экс-наставник донецкого «Шахтера» пообещал болельщикам, что футболисты еще будут прогрессировать.