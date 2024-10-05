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  4. Цыганков и еще три игрока. У Жироны проблемы с составом перед Ла Лигой
Испания
05 октября 2024, 16:12 | Обновлено 05 октября 2024, 17:06
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0

Цыганков и еще три игрока. У Жироны проблемы с составом перед Ла Лигой

Мичел оценил кадровую ситуацию команды

05 октября 2024, 16:12 | Обновлено 05 октября 2024, 17:06
380
0
Цыганков и еще три игрока. У Жироны проблемы с составом перед Ла Лигой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Тренер Жироны Мичел подтвердил, что в новом туре Ла Лиги против Атлетика не сыграет Виктор Цыганков, а также еще три футболиста. На неделе команда проиграла в Лиге чемпионов, где и травмировался хавбек сборной Украины.

«Порту получил травму и не сыграет с Атлетиком. К сожалению, достаточно большой срок пропустит Цыганков, травмированы Блинд и Ромеу. Будет важный матч, но на восстановление у нас всего два дня».

«Пауза на матчи сборных? Нам нужна не пауза, нам нужны победы в чемпионате Испании. Тему Лиги чемпионов пока закрыли, все внимание на Ла Лигу. У нас давно не было домашних побед», – сказал Мичел.

Цыганков ориентировочно выбыл на пять недель.

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Жирона Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Иван Зинченко Источник: Marca
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