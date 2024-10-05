Дебютант в сборной Украины! Ребров вызовет игрока неожиданного лидера УПЛ
Иван Калюжный получит вызов в главную команду страны
В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Сергей Ребров довызовет хавбека на эти матчи. Первый вызов в сборную Украины получит защитник действующего лидера УПЛ Иван Калюжный. Ранее Калюжный выступал только за юношеские сборные Украины.
В этом сезоне Иван Калюжный провел в УПЛ восемь матчей за «Александрию» и забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» проявляют интерес к полузащитнику «Александрии» Ивану Калюжному, который может стать свободным агентом после завершения нынешнего сезона.
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