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Лига наций
05 октября 2024, 19:22 | Обновлено 05 октября 2024, 19:29
2668
3

Дебютант в сборной Украины! Ребров вызовет игрока неожиданного лидера УПЛ

Иван Калюжный получит вызов в главную команду страны

05 октября 2024, 19:22 | Обновлено 05 октября 2024, 19:29
2668
3
Дебютант в сборной Украины! Ребров вызовет игрока неожиданного лидера УПЛ
ФК Александрия. Иван Калюжный

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Сергей Ребров довызовет хавбека на эти матчи. Первый вызов в сборную Украины получит защитник действующего лидера УПЛ Иван Калюжный. Ранее Калюжный выступал только за юношеские сборные Украины.

В этом сезоне Иван Калюжный провел в УПЛ восемь матчей за «Александрию» и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» проявляют интерес к полузащитнику «Александрии» Ивану Калюжному, который может стать свободным агентом после завершения нынешнего сезона.

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Иван Калюжный Лига наций Сергей Ребров Игорь Бурбас сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Falko
Так хавбека чи захисника? )
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+3
TolsTIyELF
Бил неплох во всех матчах что смотрел.
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-2
TolsTIyELF
И крснопир вместо яремчука
Ответить
-3
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