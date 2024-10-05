Дебютант в сборной Украины! Ребров вызовет игрока неожиданного лидера УПЛ

В октябре сборная Украины продолжит выступления в Лиге наций 2024/25. 11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14 – с Чехией.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Сергей Ребров довызовет хавбека на эти матчи. Первый вызов в сборную Украины получит защитник действующего лидера УПЛ Иван Калюжный. Ранее Калюжный выступал только за юношеские сборные Украины.

В этом сезоне Иван Калюжный провел в УПЛ восемь матчей за «Александрию» и забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» проявляют интерес к полузащитнику «Александрии» Ивану Калюжному, который может стать свободным агентом после завершения нынешнего сезона.