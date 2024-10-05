Карпаты хотят подписать одного из лидеров Александрии

«Карпаты» проявляют интерес к полузащитнику «Александрии» Ивану Калюжному, который может стать свободным агентом после завершения нынешнего сезона.

26-летний футболист, который может сыграть в центре поля и в центре обороны, является одним из основных игроков команды Руслана Ротаня. В нынешнем сезоне Калюжный провел 7 матчей и забил 1 гол.

Пока нет информации, собирается ли «Александрия» вести переговоры о новом контракте с хавбеком.

Ранее стало известно, что «Карпаты» проявляют интерес к защитнику «Кривбасса» Тимуру Стецькову, чей контракт завершается в конце сезона.