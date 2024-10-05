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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 12:13 |
420
0

Карпаты хотят подписать одного из лидеров Александрии

Калюжный может перебраться во львовскую команду

05 октября 2024, 12:13 |
420
0
Карпаты хотят подписать одного из лидеров Александрии
ФК Александрия. Иван Калюжный

«Карпаты» проявляют интерес к полузащитнику «Александрии» Ивану Калюжному, который может стать свободным агентом после завершения нынешнего сезона.

26-летний футболист, который может сыграть в центре поля и в центре обороны, является одним из основных игроков команды Руслана Ротаня. В нынешнем сезоне Калюжный провел 7 матчей и забил 1 гол.

Пока нет информации, собирается ли «Александрия» вести переговоры о новом контракте с хавбеком.

Ранее стало известно, что «Карпаты» проявляют интерес к защитнику «Кривбасса» Тимуру Стецькову, чей контракт завершается в конце сезона.

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Иван Калюжный Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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