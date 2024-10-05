«Щенсны в очень хорошей форме». Флик – о звездном новичке каталонцев
Наставник Барселоны в восторге от польского вратаря
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о новом вратаре каталонцев Войцехе Щенсны:
«Щенсны в очень хорошей форме. Хорошо, что есть его опыт и качество. Он многое принесет, но ему нужно время».
34-летний голкипер перешел в «Барселону» в сентябре этого года после травмы основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена.
Предыдущим клубом поляка являлся «Ювентус».
В сезоне 2023/24 Щенсны провел за старую синьору в Серии А 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.
🔊 Hansi Flick: "Szczesny está en muy buena forma. Es bueno contar con su experiencia y su calidad. Aportará mucho, pero necesita tiempo" pic.twitter.com/4qhVhcHuI8— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 5, 2024
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