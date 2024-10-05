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  4. «Щенсны в очень хорошей форме». Флик – о звездном новичке каталонцев
Испания
05 октября 2024, 19:14 | Обновлено 05 октября 2024, 19:23
405
0

«Щенсны в очень хорошей форме». Флик – о звездном новичке каталонцев

Наставник Барселоны в восторге от польского вратаря

05 октября 2024, 19:14 | Обновлено 05 октября 2024, 19:23
405
0
«Щенсны в очень хорошей форме». Флик – о звездном новичке каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о новом вратаре каталонцев Войцехе Щенсны:

«Щенсны в очень хорошей форме. Хорошо, что есть его опыт и качество. Он многое принесет, но ему нужно время».

34-летний голкипер перешел в «Барселону» в сентябре этого года после травмы основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

Предыдущим клубом поляка являлся «Ювентус».

В сезоне 2023/24 Щенсны провел за старую синьору в Серии А 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.

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Войцех Щенсны Ханс-Дитер Флик Барселона Ювентус трансферы трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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