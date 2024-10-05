«Щенсны в очень хорошей форме». Флик – о звездном новичке каталонцев

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о новом вратаре каталонцев Войцехе Щенсны:

«Щенсны в очень хорошей форме. Хорошо, что есть его опыт и качество. Он многое принесет, но ему нужно время».

34-летний голкипер перешел в «Барселону» в сентябре этого года после травмы основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

Предыдущим клубом поляка являлся «Ювентус».

В сезоне 2023/24 Щенсны провел за старую синьору в Серии А 35 матчей, в которых пропустил 30 голов.