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Англия
06 октября 2024, 12:20 | Обновлено 06 октября 2024, 12:54
576
0

Арсенал принял решение по важному игроку

Томас Партей нужен лондонскому клубу

06 октября 2024, 12:20 | Обновлено 06 октября 2024, 12:54
576
0
Арсенал принял решение по важному игроку
ФК Арсенал. Томас Партей

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета весьма неохотно расстается со своими любимыми игроками. Оказалось, что в эту группу входит Томас Партей, который может рассчитывать на продление контракта.

Прошлым летом ходили слухи об уходе полузащитника. Представителя Ганы связывают с трансфером в Саудовскую Аравию.

В конечном итоге, переезд не состоялся, но об уходе опытного игрока все же говорили. Ожидалось, что прощание состоится после окончания текущего сезона. Похоже, все будет совсем по-другому.

Журналист Грим Бэйли сообщил, что «Арсенал» намерен продлить контракт Партея. Клуб готов начать переговоры с 31-летним футболистом.

Артета также не хочет отпускать игрока. Ганец пользуется полной поддержкой испанского тренера.

На данный момент Партей сыграл в 124 матчах за «Арсенал», забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи. Контракт игрока действует до 30 июня 2025 года.

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Томас Партей Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Артета
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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