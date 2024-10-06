Арсенал принял решение по важному игроку
Томас Партей нужен лондонскому клубу
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета весьма неохотно расстается со своими любимыми игроками. Оказалось, что в эту группу входит Томас Партей, который может рассчитывать на продление контракта.
Прошлым летом ходили слухи об уходе полузащитника. Представителя Ганы связывают с трансфером в Саудовскую Аравию.
В конечном итоге, переезд не состоялся, но об уходе опытного игрока все же говорили. Ожидалось, что прощание состоится после окончания текущего сезона. Похоже, все будет совсем по-другому.
Журналист Грим Бэйли сообщил, что «Арсенал» намерен продлить контракт Партея. Клуб готов начать переговоры с 31-летним футболистом.
Артета также не хочет отпускать игрока. Ганец пользуется полной поддержкой испанского тренера.
На данный момент Партей сыграл в 124 матчах за «Арсенал», забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи. Контракт игрока действует до 30 июня 2025 года.
🚨 Arsenal are ready to open talks with Ghanaian midfielder, Thomas Partey. ✍️— DailyAFC (@DailyAFC) October 4, 2024
The midfielder has shown little desire to leave the club, and Mikel Arteta has always loved him. 🚪❌
[@GraemeBailey] pic.twitter.com/vELmGo03AG
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