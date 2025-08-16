Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французского издания Sport.fr, после трансфера Ильи руководство «ПСЖ» приняло меры предосторожности в связи с ситуацией вокруг украинца и российского вратаря Сафонова. Когда трансфер был оформлен официально, оба игрока смогли обсудить этот вопрос, однако некоторые жесты не остались незамеченными.

Илья и в дальнейшем продолжает полностью игнорировать Сафонова – его коммуникация с россиянином в клубе сведена к нулю. Забарный подтвердил свое отношение – Сафонов единственный игрок «ПСЖ», на которого украинец не подписался в социальных сетях.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».