Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Украинец недавно стал игроком парижан
Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.
Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».
По информации французского издания Sport.fr, после трансфера Ильи руководство «ПСЖ» приняло меры предосторожности в связи с ситуацией вокруг украинца и российского вратаря Сафонова. Когда трансфер был оформлен официально, оба игрока смогли обсудить этот вопрос, однако некоторые жесты не остались незамеченными.
Илья и в дальнейшем продолжает полностью игнорировать Сафонова – его коммуникация с россиянином в клубе сведена к нулю. Забарный подтвердил свое отношение – Сафонов единственный игрок «ПСЖ», на которого украинец не подписался в социальных сетях.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
