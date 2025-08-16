Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Франция
16 августа 2025, 00:02 | Обновлено 16 августа 2025, 00:11
2453
5

Украинец недавно стал игроком парижан

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французского издания Sport.fr, после трансфера Ильи руководство «ПСЖ» приняло меры предосторожности в связи с ситуацией вокруг украинца и российского вратаря Сафонова. Когда трансфер был оформлен официально, оба игрока смогли обсудить этот вопрос, однако некоторые жесты не остались незамеченными.

Илья и в дальнейшем продолжает полностью игнорировать Сафонова – его коммуникация с россиянином в клубе сведена к нулю. Забарный подтвердил свое отношение – Сафонов единственный игрок «ПСЖ», на которого украинец не подписался в социальных сетях.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

По теме:
Гол на 90+1 мин. Ренн переиграл Марсель на старте сезона Лиги 1 во Франции
Ренн – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сумасшествие. Реал бесплатно может подписать одного из лучших вратарей мира
Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Футбол | 15 августа 2025, 05:30 0
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря
Он не нужен Хаби Алонсо. Реал отказался от услуг звездного вратаря

Мадридцы не будут подписывать Доннарумму

Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Футбол | 15 августа 2025, 19:45 18
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»
Вячеслав СУРКИС: «Даст Бог – выйду в составе первой команды Динамо»

Игрок рассказал о том, как работал с игроками первой команды

Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Бокс | 15.08.2025, 07:50
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
Бокс | 15.08.2025, 03:05
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
АЛЛЕН: «Я дрался с Усиком, но считаю, что этот боксер лучше него»
Вильярреал начал сезон Ла Лиги с уверенной победы над Овьедо
Футбол | 16.08.2025, 00:32
Вильярреал начал сезон Ла Лиги с уверенной победы над Овьедо
Вильярреал начал сезон Ла Лиги с уверенной победы над Овьедо
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Mamay
І що буде з ним в одній команді 😡😡😡
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
сафонов сафонов сафонов
что то и куратору нужно писать в отчете
Ответить
-1
Alex Moos
Цей Сафонов що, публічно клявся в любові до пуйла, чи як?
  Бо від поведінки Забарного ловиш кріндж.
Ответить
-2
icebeer
Ну нихясебе как потужно ответил – не подписался в соцсетях. Мужик кули
Ответить
-6
Arera
забарный предатель Украины! Помним об этом всегда украинцы!
Ответить
-7
Популярные новости
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 27
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 6
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 361
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
