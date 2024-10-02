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Лига чемпионов
02 октября 2024, 19:50 |
188
0

Шахтер – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25

02 октября 2024, 19:50 |
188
0
Шахтер – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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