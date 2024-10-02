Шахтер – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25
2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября
Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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