Шахтер – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 октября проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер (Украина) и Аталанта (Италия).

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Поединок проходит на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Лига чемпионов 2024/25. 2-й тур, 2 октября

Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:0 (матч продолжается)

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Шахтер – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция