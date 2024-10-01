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  4. Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 16:16 | Обновлено 01 октября 2024, 16:52
4155
8

Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил

Андрей не сыграет в ближайших матчах сборной

01 октября 2024, 16:16 | Обновлено 01 октября 2024, 16:52
4155
8
Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Многолетнего лидера сборной Украины и «Динамо» Андрея Ярмоленко не вызвали в национальную команду на ближайшие матчи Лиги наций.

Киевский клуб в своем Instagram выложил фото игрока в форме сборной Украины с двумя сердечками в цветах национального флага, поддержав Андрея после этой новости.

Ярмоленко ответил в своем Instagram, написав: «Найкращий клуб у світі».

Футболист с 46 голами в сборной Украины лишь на два мяча отстает от рекордсмена Андрея Шевченко.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев сборная Украины по футболу Лига наций
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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u6464u
Андрій не зіпсував би каши, а один тайм відіграти ще на високому рівні взмозі, не виклик в збірну  не зрозумілий від слова зовсім, до чого це?
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Колись кротяча камарілля не дала Гусєву зіграти 100 матчів за збірну - історія повторюється). Як були криси гнилими напьорсточніками - так і подохнуть
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+3
SHN
Николаич решил сохранить рекорд.
А то ещё с пеналей набьет
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+3
gvs58
Та Шева не хоче, щоб рекорд побили... От і попросив друзяку Сірожку... не брати. А так Ярмола ще може грати, картину (таку, яка є) не портить
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+1
Sergei Aalst
однозначно вызывать ,чтобы тимощука перегнать по матчам! но минут 15-20 сможет отыграть на 100%
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+1
luceorius
 Родичі, друзі, партнери по команді - ці категорії повинні підтримувати за визначенням. Якщо клуби, збірна чи їх тренери регулярно псують настрій в офіційних міжнародних поєдинках, то з якої статі всім іншим їх підтримувати ?  Ми що, всі моральні мазохісти? Навпаки, жорстка критика, без переходу на особистість звичайно, і є запорукою прогресу. Як наявніть сильної опозиції в політиці. А загальний одобрямс веде до краху.
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0
_Quantum19_
Нехай Ярмоленко переходить грати до ФК "Металіст" (Харків). Тоді і місце в основі збірної повернутись не забариться.)
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-5
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