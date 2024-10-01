Украина. Премьер лига01 октября 2024, 16:16 | Обновлено 01 октября 2024, 16:52
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Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил
Андрей не сыграет в ближайших матчах сборной
01 октября 2024, 16:16 | Обновлено 01 октября 2024, 16:52
4155
8
Многолетнего лидера сборной Украины и «Динамо» Андрея Ярмоленко не вызвали в национальную команду на ближайшие матчи Лиги наций.
Киевский клуб в своем Instagram выложил фото игрока в форме сборной Украины с двумя сердечками в цветах национального флага, поддержав Андрея после этой новости.
Ярмоленко ответил в своем Instagram, написав: «Найкращий клуб у світі».
Футболист с 46 голами в сборной Украины лишь на два мяча отстает от рекордсмена Андрея Шевченко.
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