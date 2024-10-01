Динамо поддержало Ярмоленко из-за сборной Украины. Андрей ответил

Многолетнего лидера сборной Украины и «Динамо» Андрея Ярмоленко не вызвали в национальную команду на ближайшие матчи Лиги наций.

Киевский клуб в своем Instagram выложил фото игрока в форме сборной Украины с двумя сердечками в цветах национального флага, поддержав Андрея после этой новости.

Ярмоленко ответил в своем Instagram, написав: «Найкращий клуб у світі».

Футболист с 46 голами в сборной Украины лишь на два мяча отстает от рекордсмена Андрея Шевченко.