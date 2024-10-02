А он такой, он без контрастов, он – Гасперини из Грульяско!

«Сколько, говорите, у вас защитников? Трое? Меня не подвел слух? Что за сверчки-тараканы в вашей голове?» – с улыбкой спрашивают футбольные всезнайки. От правды не уйти, насмешки над тактическими схемами с тремя защитниками в разное время звучали во весь голос как в прессе, так и в профессиональной среде. «Эпитетов» для последователей системы с тремя защитниками не жалели, среди них «футбольное средневековье» было отнюдь не самым обидным выражением. Столетие назад потешались и над наставником «Арсенала» Гербертом Чепменом, эффективно применявшем схему «дубль-вэ-эм», или 3–2–5, или 3–2–2–3. Тогда секрет успехов команды Чепмена видели «не в атаке, а в контратаке». Эту философию сформулировал Бернард Джой, как его называли, «последний любитель в сборной Англии», впоследствии переквалифицировавшийся в профессионального футбольного журналиста. «Дубль-вэ-эм», по мнению Джоя, помогала максимально использовать каждого игрока. «Заманивая соперника к своим воротам, «Арсенал» был непревзойденным в отборе и в длинных передачах на вингеров», – подчеркивал Джой. Итог – 5 чемпионств «канониров» за восемь лет!

В дальнейшем немалый вклад в 3-защитную тактику внесли аргентинцы Карлос Билардо (его мировое чемпионство со сборной Серебряной страны как раз и является доказательством эффективности игры с тремя оборонцами) и Марсело Бьелса. «Почему бы фланговых защитников ни поднять выше и ни сделать их полузащитниками», – так рассуждал Билардо. Сказано – сделано! Следовательно, линия полузащиты растянулась на всю ширину футбольного поля, и этот фактор, вероятно, стал основным преимуществом этой системы.

Потом были Нидерланды 1990-х. В бывшей Югославии развили эту схему, а в Хорватии даже долгое время спорили, что лучше: 3–5–2 или 3–4–1–2. Уже в новом столетии эти тактические новации дошли до Северной Африки: в частности, Египет выиграл Кубок африканских наций и в 2006-м, и в 2008-м, используя схему 3–4–1–2. И вот, наконец, Джанпьеро Гасперини, который почти за 10-летие работы в «Аталанте» зарекомендовал себя стойким сторонником системы с тремя защитниками, или, если хотите, оборонительным тридемом. И хоть кремнем ему ухо режь, а таки будет стричь против шерсти! «В «Аталанте» я получил благословение и обратил многих в свою веру», – говорил сам Гасп по поводу отношения к своим тактическим новациям. Если брать прошлый сезон, то в схеме 3–4–3, которую практиковала «Аталанта», два фланговых полузащитника всегда были готовы отступить в линию защиты, доведя ее до 5 человек. Однако это позволяет сохранять очень высокую линию защиты. В то же время такая схема предполагает высокую интенсивность игры, особенно со стороны полузащитников. Если у них наличествует соответствующая физическая готовность (а для Гасперини это – основа основ), то создается впечатление, что игроков «Аталанты» всегда больше как в атаке, так и в обороне. Параллели с Валерием Лобановским? Один из представителей старшего поколения болельщиков «Динамо» (из тех, кто впервые попал на стадион в послевоенье 1940-х) все время подчеркивает внешнее сходство Гасперини и Владимира Мунтяна. Когда я удивленно пытаюсь отрицать это сходство (может, я и не прав), то слышу в ответ: «И внешность, и футбол, в который играл Мунтян сам знаешь под чьим началом, позволяют мне говорить то, что говорю». Что ж, категоричным в этом контексте не буду, однако, как говорил Руслан Малиновский, вспоминая время своей работы с Гаспом, «на тренировках обычно было сложнее, чем в играх». Это ли не исчерпывающая характеристика тренерской философии Джанпьеро! И ничего вам не напоминает?

Сезон-2024/25 – схема 3–4–1–2. И вот тот дуэт форвардов – Маттео Ретеги и Шарль де Кетеларе – добросовестно отрабатывает в прессинге. Впрочем, против «Арсенала» в Лиге чемпионов это в большей степени было 3–4–2–1. Ретеги был выдвинут вперед, а Адемола Лукман и де Кетеларе составили двойку оттянутых нападающих. В то же время игра в три защитника предполагает быстрое поднятие защитной линии. Если это происходит медленно, то создаются свободные зоны, и противник может воспользоваться пространством для атаки на ворота земляков Труффальдино. Фирменный знак команд Гасперини – создание ситуативного численного преимущества в атаке, когда мяч находится близко к воротам противников, тогда, что называется, танцуют все бергамаски, включая защитников. Как пишет специализированная пресса, «атакующие игроки «Аталанты» прибывают в штрафную площадку оппонентов в шахматном порядке». И – характерная деталь – часто кто-то обязательно остается свободным на открытой голевой позиции. Такой подход обуславливает потребность в игровой слаженности, которую нужно наиграть в течение длительной кропотливой работы. И у Гаспа это получилось! «Для команды Гасперини характерна быстрая атака, которая со сногсшибательной скоростью проникает в штрафную соперника и наполняет ее немалым количеством игроков. Это делает их игры сумасшедшими и очень интересными для просмотра», – утверждает испанский футбольный аналитик, уроженец Барселоны Фернандо Нуньес. Гасперини любит атакующих игроков, умеющих комплексно читать игру, манипулировать ритмом и пространством, и не только.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанпьеро Гасперини

Обратите внимание на такой важный момент, который рельефно выделяет в своей статье о Гаспе известный римский журналист и литератор, автор книги «Роджер Федерер действительно существовал» Эммануэле Аттуро. В Италии издавна бытует мнение, что тактика является врагом таланта. В любом случае об этом судачат так, будто эти измерения являются чем-то вроде двух водонепроницаемых отсеков, жестко отделенных друг от друга. Однако Гасперини суть свидетельство обратного, пожалуй, самое яркое в серии А. Он наглядно демонстрирует, насколько структура, организация или что-либо подобное могут помочь игрокам самовыразиться. Джанпьеро – тренер, который любит работать над сыроватым талантом и позволять ему развиваться в соответствии с его возможностями. Не скажу, что к началу работы с Гаспом Джанлука Скамакка и уже упоминавшийся де Кетеларе были сыроватыми. Такое утверждение было бы крайне унизительным для этих неординарных футболистов. Однако показательно, что они нашли способ повысить свои индивидуальные качества в теоретически гнетущем (ну, по крайней мере, так говорят недоброжелатели) футболе Гасперини. Алленаторе угадал в них потенциал. Скамакка утверждает: «Тренер сказал мне, что у меня есть скрытые качества, которые, однако, он видит: это то, что поразило меня больше всего». И Гасперини поставил свои игровые идеи, свою тактическую проницательность, умение видеть то, что не видно другим, на службу в том числе этим двум талантам и терпеливо работал над ними. Сейчас Скамакка восстанавливается после разрыва крестообразных связок, и, хотя врачи утверждают, что он будет готов играть не раньше февраля 2025 г., в одном из интервью признается, что эту невольно полученную перезагрузку использует среди прочего и для дум о раскрытии своих латентных возможностей: мол, после восстановления вы увидите новую версию Скамакки, куда лучше предыдущих.

Защита? А защищаются в «Аталанте» также все! Собственно, сама защита начинается с нападающих, которые вступают в отбор на половине поля соперника. У каждого игрока есть свой подопечный из состава соперников, и он четко за ним следит. В то же время, как отмечают итальянские тактические аналитики, игроки гаспериниевской команды не находятся слишком близко к соперникам с противоположной от мяча стороны. Это разнит этот метод, например, с персональной опекой, исповедуемой в свое время Энцо Беарзотом. Там на наличие мяча где-либо часто не обращали внимания: мол, жесткая персоналка, и противник не будет думать о мяче вообще!

В гаспериниевский период бергамаски постоянно – в верхней половине турнирной таблицы. Если в первой половине 2010-х «Богиня» не могла зацепиться за первую десятку в серии А, то, начиная с сезона-2016/17, ниже 8-го места, она не опускается, чаще приходила на финиш 3–4-й (продолжительное время была на ровнехоньком «бронзовом» плато). Ну, а прошлосезонный евротриумф в Лиге Европы стал ярким доказательством правильности тактических концепций Гасперини. Бергамаски при нем не выглядят контрастно (вы же знаете, что принципы не меняют, вместе с тем, их совершенствуют), то есть их не бросает то в жар, то в холод. Однако земляки Труффальдино постоянно держат высокий уровень, в том числе и тактической дисциплины. «Аталанта» Гасперини – это… глоток свежего воздуха, команда, которая вспахивает собственную борозду смелыми идеями и вдохновенной игрой. Гасперини создал футбольную команду мечты, которая ежедневно удивляет и восхищает не только на внутренних соревнованиях, но и на всем континенте», – так не без пафоса, но и с большим процентом истинности писал уже упоминавшийся Фернандо Нуньес.

Уроженец 40-тысячной коммуны Грульяско, что близ Турина, Гасперини длительное время и как игрок (конец 1960-х и большая часть 1970-х), и как тренер (вторая половина 1990-х – начало нулевых) провел в системе «Ювентуса». И уж где-где, а там познать тактическую футбольную науку можно как нельзя лучше. И отпечаток на его внимание к тактическим аспектам игры и стремление по-новаторски подходить к расстановке игроков на поле продолжительная «бьянко-неристость» наложила. Закаленность «Ювентусом» – хороший багаж, когда идешь к победам! Да, вовсе не случайно именно в системе «Юве» Гасперини впервые предложил схему с тремя защитниками (есть версия, что на это его вдохновила стажировка в «Аяксе»). Правда, официально не был поддержан руководством, ведь такую ​​схему назвали… «защитной». Скепсис побуждал к развитию. Молва о молодом алленаторе с нестандартным тактическим мышлением («белую ворону», или, как говорят о таких в Италии, «черную овцу») пошла уже тогда. И преподавание, донесение Гаспом своих идей до тренерской общественности на знаменитых тренерских курсах в Коверчано – прямое свидетельство тому. Как бы то ни было, а фактор «Юве» – в действии! И истоки тактического новаторства, как ни крути, а именно оттуда. Кто-то прислушивается к отказу туринцев от чего-то и делает вывод подобно героине Лии Ахеджаковой из старого рязановского фильма: «Значит, хорошие сапоги, надо брать». Кто-то просто внимательно изучает любую утечку тактических споров из расположения «бьянко-нери» и имеет соответствующую пищу для размышлений. А вывод из этого может быть самым неожиданным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмоции Джанпьеро Гасперини

Однако-однако… В дальнейшем в течение немалого времени широкое понимание 3-х защитной философии сложно было найти. В 2006 г. в «Дженоа» Гасперини был одиночкой по защитному триадному построению («старался быть максимально инновационным»). А теперь искренне радуется немалому количеству своих последователей в серии А. Называет даже цифру в 80% европейских команд, использующих только троих защитников. Эмоциональное преувеличение в интервью? Может быть, и так. Однако тенденцию же никуда не денешь.

Подчеркну: нынешняя «Аталанта» знает, как делать больше, чем предыдущие команды Гаспа («Дженоа» и «Интер»). Победа с крупным счетом над «Байером» (командой, которая в то время находилась в лучшей форме на континенте!) в финале Лиги Европы минувшего сезона была названа медиа «точкой отсчета» тактической революции Гасперини. Можно поразмышлять над правильностью этого определения и вопросить: точка отсчета или вершина? От ответа на него зависит дальнейшая поступь гасповской 3-защитной философии по футбольным полям. Впрочем, как пишет onefootball.com, «героика Гасперини в Бергамо всегда будет занимать особое место в истории».

Алексей РЫЖКОВ