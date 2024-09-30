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Лига чемпионов
30 сентября 2024, 13:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:35
857
0

Звездный нападающий ПСЖ отстранен от команды. В чем причина?

Усман Дембеле не сыграет против «Арсенала»

30 сентября 2024, 13:34 | Обновлено 30 сентября 2024, 13:35
857
0
Звездный нападающий ПСЖ отстранен от команды. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Правый вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле не попал в официальную заявку парижан на матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, это произошло из-за спора 27-летнего футболиста с главным тренером команды Луисом Энрике. Причины конфликта пока неизвестны.

В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 7 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Матч «Арсенал» – «ПСЖ» состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Усман Дембеле ПСЖ Арсенал Лондон Лига чемпионов Луис Энрике заявка Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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