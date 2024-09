Забил Мане. Аль-Наср без Роналду вышел в 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии

С 22 по 25 сентября проходят матчи 1/16 финала Кубка Саудовской Аравии, который имеет название Кубок Короля.

В одном из матчей звездная команда Аль-Наср на выезде обыграла Аль-Хазем (2:1) и вышла в 1/8 финала, где сыграет с клубом Аль-Вахда.

Один из голов в конце первого тайма забил сенегальский форвард Садио Мане, а победный мяч гости провели на 90+2 минуте.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду в этом матче участия не принимал.

Кубок Саудовской Аравии

1/16 финала, 22–25 сентября

23.09. 18:35. Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:2

Голы: Аль-Сайяли, 62 – Мане, 45+6, Бушал, 90+2

Результаты других матчей

22.09. 18:35. Аль-Ахдуд – Аль-Араби – 1:2

– 1:2 22.09. 21:00. Аль-Кадисия – Аль-Оруба – 4:1

22.09. 21:00. Аль-Вахда – Аль-Фейсали – 1:1 (пен. 4:2)

23.09. 18:30. Аль-Фейха – Аль-Батин – 4:0

23.09. 18:45. Аль-Таи – Аль-Халидж – 5:2 (д.в.)

23.09. 21:00. Аль-Ахли – Аль-Джандал – 1:2

23.09. 21:00. Аль-Иттифак – Аль-Адальх – 2:0

Предстоящие матчи

24.09. 18:35. Аль-Букайрия – Аль-Хиляль

24.09. 18:45. Аль-Джабалайн – Аль-Фатех

24.09. 21:00. Аль-Холуд – Аль-Шабаб

24.09. 21:00. Аль-Иттихад – Аль-Айн

25.09. 18:35. Аль-Наджма – Дамак

25.09. 18:40. Абха – Аль-Таавун

25.09. 21:00. Аль-Сафа – Аль-Рияд

25.09. 21:00. Джедда – Аль-Раед

Passion, resilience, and belief! 💪

We’ve fought our way to the round of 16! 🙌 pic.twitter.com/uv67VAA7MN — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 23, 2024

The passion drives us to this moment! 😤🔥 pic.twitter.com/pBJBXJOC7j — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 23, 2024