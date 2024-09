Алексия Падилья продолжает удивлять испанских фанатов футбола своим поведением, вызывая ажиотаж.

Юная девушка после матча Барселоны в Лиге чемпионов (сине-гранатовые уступили Монако 1:2) опубликовал фото в социальных сетях в футболке Ансу Фати.

Все бы ничего, но Падилья – бывшая девушка вундеркинда каталонцев Ламина Ямала. Ямал вместе с Алексией фотографировался во время церемонии награждения Евро-2024 после триумфа Испании.

Но спустя несколько месяцев стало известно, что пара разошлась. На одном из видео, которое завирусилось в социальных сетях, Алексия была замечена на коленях у другого парня. Уточним, что то был не Фати.

ФОТО. Уже бывшая Ямала сфотографировалась в футболке другого игрока Барсы

Alex Padilla, ex-girlfriend of Lamine Yamal posted yesterday a picture wearing Ansu Fati's jersey. Is this the way of seducing Ansu Fati as an exile after failing to spend and waste Lamine Yamal's property 🤔??? pic.twitter.com/0VHxkDF12d