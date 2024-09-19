Барселону и Флика остановили. Каталонцы в меньшинстве проиграли Монако в ЛЧ

В четверг, 19 сентября, состоялся матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Барселона».

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Матч прошел на стадионе «Луи II», что находится в Монако. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Начало матча получилось провальным для подопечных Флика. Сначала, на 11-й минуте, красную карточку получил центрбек каталонцев Эрик Гарсия, а уже через 5 минут «Монако» вышел вперед, забил Аклиуш. «Барселона» еще до перерыва сумела сравнять счет, очередной мяч в этом сезоне забил Ямал.

Однако последнее слово осталось за «Монако» – на 71 минуте победный гол для хозяев забил Иленикена.

«Барселона» потерпела первое поражение в этом сезоне, ранее каталонцы выиграли пять подряд матчей в Ла Лиге.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Монако» сыграет против загребского «Динамо» 2 октября. «Барселона» днем ранее будет принимать швейцарский «Янг Бойз».

Лига чемпионов. Основной раунд, 1-й тур, 19 сентября.

Монако – Барселона - 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленикена, 71 – Ямал, 28.

Удаление: Гарсия, 11.

Монако: Кен, Вандерсон, Салису, Керер, Синго, Камара (Головин, 46), Закария, Бен-Сегир (Кайо Энрике, 70), Минамино (Балогун, 70), Аклиуш, Эмболо (Иленикена, 59).



Барселона: тер Стеген, Бальде, Мартинес, Кубарси (Ферран Торрес, 79), Кунде, Эрик Гарсия, Касадо, Педри (Торре, 83), Рафинья, Ямал (Мартин, 80), Левандовски (Домингес, 80).