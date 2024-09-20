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Монако
19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Барселона
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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:11
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Монако – Барселона – 2:1. Как забил Ямал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:11
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Монако – Барселона – 2:1. Как забил Ямал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Монако на домашней арене нанесла поражение испанской Барселоне (2:1).

У каталонского клуба гол забил молодой талант Ламин Ямал.

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

22:00. Монако (Франция) – Барселона (Испания) – 2:1

Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 – Ямал, 28.

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Иленихена (Монако).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
10’
Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
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Барселона Монако Лига чемпионов видео голов и обзор Ламин Ямал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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