Лига чемпионов20 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:11
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Монако – Барселона – 2:1. Как забил Ямал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 02:11
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Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Монако на домашней арене нанесла поражение испанской Барселоне (2:1).
У каталонского клуба гол забил молодой талант Ламин Ямал.
🏆 Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
22:00. Монако (Франция) – Барселона (Испания) – 2:1
Голы: Аклиуш, 16, Иленихена, 71 – Ямал, 28.
Видео голов и обзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Джордж Иленихена (Монако).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
10’
Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
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