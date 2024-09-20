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Монако
19.09.2024 22:00 – FT 2 : 1
Барселона
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Лига чемпионов
20 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:52
161
0

Тренер Монако: «Фантастическая победа над Барселоной, счастье для клуба»

Команда Монако на домашней арене нанесла поражение испанской Барселоне

20 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 20 сентября 2024, 03:52
161
0
Тренер Монако: «Фантастическая победа над Барселоной, счастье для клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ади Хюттер

Вечером 19 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Монако на домашней арене нанесла поражение испанской Барселоне (2:1).

Ади Хюттер, главный тренер Монако, прокомментировал игру так:

«Да, это было идеальное начало. Фантастическая победа, счастье для команды, радость для наших болельщиков и для клуба.

Во-первых, я очень горжусь игроками, особенно такими, как Элисс Бен Сегир, которому 19 лет, Магнес Аклиуш, который играл свой первый матч в ЛЧ, Ламин Камара, которому 20 лет. Это тот путь, по которому мы хотим идти здесь, в Монако. Я очень рад за игроков. Это, безусловно, большое воспоминание для них.

Это была первая игра и наша первая победа, и я никогда ее не забуду. Я был очень впечатлен нашими болельщиками. Когда вы слышите гимн Лиги чемпионов, это приятно. Но в конце концов, как тренер, вы действительно сосредоточены на игре, и мы заслужили победу».

Магнес Аклиуш, полузащитник «Монако»:

«Было приятно сыграть свою первую игру в Лиге чемпионов и забить гол. Это доставляет только удовольствие. Играя против лучших игроков, лучшей команды, одной из лучших в Европе, мы имели четкий план игры, и мы его соблюдали. Мы знали, что можем создать им проблемы, и мы рады победе. Мы надеемся, что сможем продолжать в том же духе.

Играть в Лиге чемпионов было мечтой, но возможность забить перед домашней публикой и помочь команде перед всеми этими болельщиками является для меня источником огромной радости. Проще говоря, для меня это было волшебством.

Мы знали, что такая команда, как Барселона, может в любой момент изменить ситуацию, поэтому мы были внимательны к мелким деталям, которые могли привести к поражению. Мы знаем, что в таких соревнованиях важны мелкие детали. Мы были очень внимательны».

Лучшим игроком матча признан Джордж Иленихена, автор победного гола Монако

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Барселона Монако Лига чемпионов Ади Хюттер пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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