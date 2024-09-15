В четверг, 19 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Луи II», который находится в Монако.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Монако – Барселона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция