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Лига Чемпионов
Монако
19.09.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 сентября 2024, 22:33 |
69
0

Монако – Барселона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 19 сентября в 22:00

15 сентября 2024, 22:33 |
69
0
Монако – Барселона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В четверг, 19 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Луи II», который находится в Монако.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Монако – Барселона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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