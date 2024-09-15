Лига чемпионов15 сентября 2024, 22:33 |
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Монако – Барселона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 19 сентября в 22:00
15 сентября 2024, 22:33 |
69
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В четверг, 19 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Луи II», который находится в Монако.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Монако – Барселона. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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