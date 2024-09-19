19 сентября на «Луи II» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Монако» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда ухитрилась даже ПСЖ раз успешно бросить вызов, обогнав вечного фаворита. Но повторить такой успех не получилось, более того, были довольно посредственные результаты. В итоге год назад Рыболовлев сделал ставку на Хюттера - и опытный австриец оправдал ожидания, сделав монегасков вице-чемпионом страны. Но сейчас у него новый вызов: заменить проданных лидеров во главе с Фофана, которого за 20 миллионов отдали Милану. Впрочем, на новичков не экономили: Иленикена, Камара, Мависса и Тезе вместе стоили за 50 млн - а ведь хотели еще и Себальоса с Файе. Стартовав с пары побед, потом амбициозный клуб споткнулся дома о Ланс, закончив только 1:1. Зато Осер разгромили 3:0.

Барселона

Клуб в прошлом сезоне только в Лиге чемпионов и прибавил, и то, выйдя из группы наконец-то, глупо уступил ПСЖ, выиграв во Франции и открыв счет дома. Все остальное откровенно не заладилось, так что итоговое расставание с Хави не удивило - хотя то, как это было обставлено, не добавило симпатий Лапорте, да и в целом сине-гранатовым. Как и летние трансферные операции типа выдавливания капитана, Серджи Роберто, и пришедшего только в 2023-м Гюндогана. Но тут хотя бы объяснимо финансами: и так Ольмо получилось зарегистрировать со скрипом. Но, главное, на тренерском посту появился Флик. Ханси подмочил себе репутацию провалом со сборной Германии. Но в Каталонии сразу ушел в отрыв от всех преследователей во главе с Реалом. Вальядолид и вовсе смели с поля, закончив 7:0. Да и Жирону на выходных обыграли крупно, 4:1.

Статистика личных встреч

В розыгрыше Кубка чемпионов 1993-1994 оба раза была сильнее Барселона. Но летом провели товарищеский поединок, и в нем монегаски разгромили статусного соперника 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы каталонцев. Но французы тоже неплохи - рекомендуем использовать нейтральный вариант с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,75).