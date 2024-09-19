Зинченко нет даже в заявке. Украинец пропустит матч Арсенала в ЛЧ
Игрок все еще не восстановился после травмы
Арсенал в 22:00 начнет матч 1-го тура обновленной Лиги чемпионов, однако в игре с Аталантой точно не поучаствует украинский защитник Александр Зинченко.
Игрок не внесен в заявку на встречу.
Ранее Зинченко пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы ноги и все еще не восстановился. Сроков возвращения игрока сборной Украины пока нет. Слева в обороне сегодня сыграет Юрриен Тимбер, которому на старте сезона доверяет Микель Артета.
Александр в сезоне провел 2 матча.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 19, 2024
🧤 Raya between the sticks
🔙 Rice returns
©️ Jesus skippers the side
Let's start as we mean to go on, Gunners ✊
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