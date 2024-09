Зинченко нет даже в заявке. Украинец пропустит матч Арсенала в ЛЧ

Арсенал в 22:00 начнет матч 1-го тура обновленной Лиги чемпионов, однако в игре с Аталантой точно не поучаствует украинский защитник Александр Зинченко.

Игрок не внесен в заявку на встречу.

Ранее Зинченко пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы ноги и все еще не восстановился. Сроков возвращения игрока сборной Украины пока нет. Слева в обороне сегодня сыграет Юрриен Тимбер, которому на старте сезона доверяет Микель Артета.

Александр в сезоне провел 2 матча.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧤 Raya between the sticks

🔙 Rice returns

©️ Jesus skippers the side



Let's start as we mean to go on, Gunners ✊