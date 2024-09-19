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  4. Зинченко нет даже в заявке. Украинец пропустит матч Арсенала в ЛЧ
Лига чемпионов
19 сентября 2024, 21:06 | Обновлено 19 сентября 2024, 21:10
176
1

Зинченко нет даже в заявке. Украинец пропустит матч Арсенала в ЛЧ

Игрок все еще не восстановился после травмы

19 сентября 2024, 21:06 | Обновлено 19 сентября 2024, 21:10
176
1
Зинченко нет даже в заявке. Украинец пропустит матч Арсенала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Арсенал в 22:00 начнет матч 1-го тура обновленной Лиги чемпионов, однако в игре с Аталантой точно не поучаствует украинский защитник Александр Зинченко.

Игрок не внесен в заявку на встречу.

Ранее Зинченко пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы ноги и все еще не восстановился. Сроков возвращения игрока сборной Украины пока нет. Слева в обороне сегодня сыграет Юрриен Тимбер, которому на старте сезона доверяет Микель Артета.

Александр в сезоне провел 2 матча.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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AndiM
Скільки він може з сєдан в готелі сидіти? Вже другий матч пропускає.
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