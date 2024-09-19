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Германия
19 сентября 2024, 09:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:46
1172
8

Не только Марсель. Мудрика может подписать европейский гранд

Возможность подписания украинского вингера «Челси» оценивает «Бавария»

19 сентября 2024, 09:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 09:46
1172
8
Не только Марсель. Мудрика может подписать европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» оценивает возможность подписания украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, сообщает испанское издание Fichajes.net.

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Также источник подтверждает информацию об интересе к 23-летнему футболисту со стороны французского «Марселя». Более того, журналисты считают, что на данный момент вариант с переездом в Лигу 1 является более вероятным, чем продолжение карьеры в Бундеслиге.

Переход что в «Баварию», что в «Марсель» может состояться как на правах аренды, так и на правах полноценного трансфера.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро

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Михаил Мудрик Челси Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока Марсель трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 8
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FunnyCat_____
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+2
D.Lanskoy
как же достали этими новостями про мудрика и лунина! Выхлоп от них практически нулевой, но половина новостей — куда они перейдут и что они наконец решили делать со своей карьерой! наверное, вы специально ставите задачу, чтобы болельщики их окончательно возненавидели!
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+2
SHN
Компани - у нас есть слабые звенья в составе?
Нет!
Надо купить! )
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+2
potemkin78
самим не смешно?
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+2
Alex T
Нарасхват 
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+1
Samuel
В Баварії є два повноцінних склади, куда їм ще Мурзіка)
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0
DK1961
Ждём когда мадридский Реал это ничтожество себе ВЫПИШЕТ. В качестве болбоя у кромки поля. Пусть там побегает. Без вреда для своей команды
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0
Levande STAPP
Для Мудрика самый лучший варианты:  ФК Астон Вилла,  ФК Лацио,  ФК Марсель, ФК Монако,  ФК Милан, ФК Байер, ФК Атлетико, ФК Реал Сосьедад, ФК Штутгарт, ФК Наполи,  ФК Аякс, ФК Брюгге, ФК Порту, ФК Эвертон, ФК Ньюкасл.     
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-1
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