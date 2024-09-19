Не только Марсель. Мудрика может подписать европейский гранд

Мюнхенская «Бавария» оценивает возможность подписания украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, сообщает испанское издание Fichajes.net.

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Также источник подтверждает информацию об интересе к 23-летнему футболисту со стороны французского «Марселя». Более того, журналисты считают, что на данный момент вариант с переездом в Лигу 1 является более вероятным, чем продолжение карьеры в Бундеслиге.

Переход что в «Баварию», что в «Марсель» может состояться как на правах аренды, так и на правах полноценного трансфера.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро