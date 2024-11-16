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  4. Игрок сборной Грузии: «Украинские игроки и сборная известна на всю Европу»
Лига наций
16 ноября 2024, 10:45 |
209
0

Игрок сборной Грузии: «Украинские игроки и сборная известна на всю Европу»

Ника Квеквескири отметил высокое качество украинских футболистов

16 ноября 2024, 10:45 |
209
0
Игрок сборной Грузии: «Украинские игроки и сборная известна на всю Европу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ника Квеквескири

Полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири высказался об украинских футболистах в преддверии матча пятого тура Лиги наций.

«В предыдущих моих клубах я играл с несколькими украинцами, даже сейчас выступаю с одним. Но в вопросах об оппонентах я лучше обращусь к тренеру, он может дать мне лучший совет, что ждать от соперника. И, наконец, они могли бы мне соврать. Конечно, я шучу.

Украинские игроки и сборная известна на всю Европу, и нам не нужно каких-либо дополнительных исследований об их сильных или слабых качествах. Поверьте, мы хорошо их изучили. Нам нужно продемонстрировать это на поле», – сказал Ника.

Ранее, обладатель Золотого мяча поделился мнениями относительно матча Грузия – Украина.

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Андрій Вітренко Источник: Суспильне Спорт
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