Игрок сборной Грузии: «Украинские игроки и сборная известна на всю Европу»

Полузащитник сборной Грузии Ника Квеквескири высказался об украинских футболистах в преддверии матча пятого тура Лиги наций.

«В предыдущих моих клубах я играл с несколькими украинцами, даже сейчас выступаю с одним. Но в вопросах об оппонентах я лучше обращусь к тренеру, он может дать мне лучший совет, что ждать от соперника. И, наконец, они могли бы мне соврать. Конечно, я шучу.

Украинские игроки и сборная известна на всю Европу, и нам не нужно каких-либо дополнительных исследований об их сильных или слабых качествах. Поверьте, мы хорошо их изучили. Нам нужно продемонстрировать это на поле», – сказал Ника.

Ранее, обладатель Золотого мяча поделился мнениями относительно матча Грузия – Украина.