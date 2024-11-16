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Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2024, 10:09 | Обновлено 16 ноября 2024, 10:16
325
0

Игорь БЕЛАНОВ: «Шансы Грузии и Украины примерно равны»

Обладатель «Золотого мяча» верит в удачу украинцев

16 ноября 2024, 10:09 | Обновлено 16 ноября 2024, 10:16
325
0
Игорь БЕЛАНОВ: «Шансы Грузии и Украины примерно равны»
Игорь Беланов

Обладатель «Золотого мяча» 1986 Игорь Беланов с повышенным интересом ожидает матч Лиги наций Грузия – Украина.

И не только потому, что он всей душой собирается болеть за нашу сборную, но и для хорошего времяпрепровождения в доброжелательной обстановке со своими грузинскими друзьями. Звонок корреспондента Sport.ua застал Беланова в одном из заведений Одессы, в котором он находился вместе с ними. По просьбе поделиться мыслями и ожиданиями по поводу поединка в Батуми, эксфорвард сборной СССР с присущим настоящему одесситу чувством юмора стал шутить.

– Как я могу вам что-то сказать, если сижу сейчас на ужине за столом с грузинами в «Хинкальне»? – начал он. – Один из моих друзей, Илья, заявил, что Грузия завтра выиграет, а я говорю, что мы выиграем. И у нас заруба. И что мне делать? Боюсь теперь вам что-то громко говорить (смеется).

В этот момент в трубке раздаются слова Ильи: «Я уже больше тридцати лет живу в Украине и для меня что грузины, что украинцы – это моя Родина. Я болею за всех. Очень хочу, чтобы в матче был красивый футбол. А победит – дружба.».

– Я тоже люблю и уважаю Грузию, но мы должны победить. Если не будет складываться, то выйдем на замену, – продолжает в шутливой форме Беланов. – А если серьезно, то трудна будет игра для нашей команды. Все мы будем следить за трансляцией из Батуми и искренне болеть. Каждый переживает за команду своей страны. Однако это не мешает нам дружить, уважать друг друга и дорожить нашей историей. Лично для меня это очень важно, ведь я хорошо помню легендарную эпоху, когда грузинский футбол влюбил всю Европу. В период карьеры игроку мне не раз приходилось играть против грузинских футболистов в составе одесских СКА, Черноморца и киевского Динамо. Все до сих пор помнят игру флагмана грузинского футбола – тбилисского «Динамо». Эта команда имела в своем составе звезды высокого уровня, которые блестяще играли в еврокубках – Габелия, Чивадзе, Сулаквелидзе, Дараселия, Кипиани, Гуцаев, Челебадзе, Шенгелия. С некоторыми из них я выступал вместе в составе сборной СССР. Это были Мастера с прописной буквы. А тренировал их не менее легендарный Нодар Ахалкаци.

– Как вы оцениваете шансы сборных Украины и Грузии в Лиге наций?

– Они примерно равны. Украина имеет в своем составе футболистов, играющих в ведущих чемпионатах Европы, и Грузия на протяжении последних лет все больше представлена ​​своими футболистами на континенте. Мне бы хотелось видеть обе сборные на чемпионатах мира.

– Матч в Батуми будет иметь большое значение для обоих соперников. Какие ваши ожидания?

– Если говорить о Грузии и Украине, то дружба дружбой, но есть еще футбол, где кому-то из соперников нужно победить. И это должно происходить открыто, в честной борьбе, а не исподтишка, как делает россия. Вышел на футбольное поле, сыграл – кто сильнее, тот и победил. Это будет честно и справедливо. А что касается непосредственно грядущего матча, то хочу пожелать нашим футболистам удачи. Верю в нашу сборную.

Ранее мы сообщали, что известный в недалеком прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев высказал свои соображения по поводу перспектив сборной Украины в матче Лиги наций с Грузией.

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Игорь Беланов сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Грузия - Украина инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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