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16 ноября 2024, 02:30 |
355
1

ФОТО. Игрок Баварии проходит вторую часть военной службы в армии

Ким Мин Джэ внесет свою лепту в развитие армии Южной Кореи

16 ноября 2024, 02:30 |
355
1
ФОТО. Игрок Баварии проходит вторую часть военной службы в армии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ким Мин Джэ

Защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ проходит вторую часть военной службы в армии Южной Кореи, находясь в Мюнхене.

Об этом сообщает популярный Instagram-аккаунт Soccer Forever.

Ким уже проходил обязательную часть военной подготовки, находясь в Южной Корее, теперь футболист с помощью видеосвязи расскажет молодым солдатам о важности дисциплины, которая очень ему помогла в развитии карьеры на топовом футбольном уровне.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Издание также опубликовало фото Кима в военной форме на первых сборах:

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Ким Мин Джэ Бавария фото lifestyle Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Goldstein
Корейська армія здорової людини 
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