ФОТО. Игрок Баварии проходит вторую часть военной службы в армии
Ким Мин Джэ внесет свою лепту в развитие армии Южной Кореи
Защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ проходит вторую часть военной службы в армии Южной Кореи, находясь в Мюнхене.
Об этом сообщает популярный Instagram-аккаунт Soccer Forever.
Ким уже проходил обязательную часть военной подготовки, находясь в Южной Корее, теперь футболист с помощью видеосвязи расскажет молодым солдатам о важности дисциплины, которая очень ему помогла в развитии карьеры на топовом футбольном уровне.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Издание также опубликовало фото Кима в военной форме на первых сборах:
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