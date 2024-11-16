ФОТО. Игрок Баварии проходит вторую часть военной службы в армии

Защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ проходит вторую часть военной службы в армии Южной Кореи, находясь в Мюнхене.

Об этом сообщает популярный Instagram-аккаунт Soccer Forever.

Ким уже проходил обязательную часть военной подготовки, находясь в Южной Корее, теперь футболист с помощью видеосвязи расскажет молодым солдатам о важности дисциплины, которая очень ему помогла в развитии карьеры на топовом футбольном уровне.

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Издание также опубликовало фото Кима в военной форме на первых сборах: