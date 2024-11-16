Зинченко рассказал, кого в Арсенале чаще всего унижают на тренировках

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кто из команды чаще всего на тренировках пропускает мяч среди ног.

Так, 27-летний хавбек признался, что такое унижение в основном испытывают защитники. Чаще же, по его словам, эта неприятность происходит с поляком Якубом Кивиором.

В текущем сезоне Кивер сыграл за «Арсенал» 7 матчей и отличился 2 голевыми передачами. Контракт Якуба с лондонским клубом рассчитан на лето 2028 года.