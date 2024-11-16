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Англия
16 ноября 2024, 11:13 | Обновлено 16 ноября 2024, 11:15
186
0

Зинченко рассказал, кого в Арсенале чаще всего унижают на тренировках

Украинец назвал имя Якуба Кивиора

16 ноября 2024, 11:13 | Обновлено 16 ноября 2024, 11:15
186
0
Зинченко рассказал, кого в Арсенале чаще всего унижают на тренировках
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кто из команды чаще всего на тренировках пропускает мяч среди ног.

Так, 27-летний хавбек признался, что такое унижение в основном испытывают защитники. Чаще же, по его словам, эта неприятность происходит с поляком Якубом Кивиором.

В текущем сезоне Кивер сыграл за «Арсенал» 7 матчей и отличился 2 голевыми передачами. Контракт Якуба с лондонским клубом рассчитан на лето 2028 года.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Якуб Кивиор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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