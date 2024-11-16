Англия16 ноября 2024, 11:13 | Обновлено 16 ноября 2024, 11:15
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Зинченко рассказал, кого в Арсенале чаще всего унижают на тренировках
Украинец назвал имя Якуба Кивиора
16 ноября 2024, 11:13 | Обновлено 16 ноября 2024, 11:15
186
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Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кто из команды чаще всего на тренировках пропускает мяч среди ног.
Так, 27-летний хавбек признался, что такое унижение в основном испытывают защитники. Чаще же, по его словам, эта неприятность происходит с поляком Якубом Кивиором.
В текущем сезоне Кивер сыграл за «Арсенал» 7 матчей и отличился 2 голевыми передачами. Контракт Якуба с лондонским клубом рассчитан на лето 2028 года.
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