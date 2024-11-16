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Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:55
412
1

«Свою работу я делал достойно». Экс-капитан Зари – об уходе из клуба

Никита Каменюка не держит зла ​​на руководство луганского клуба

16 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 16 ноября 2024, 12:55
412
1
«Свою работу я делал достойно». Экс-капитан Зари – об уходе из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Каменюка

Легендарный капитан луганской «Зари» Никита Каменюка рассказал об отношении к луганскому клубу. С футболистом, который после завершения профессиональной карьеры работал в структуре клуба, даже не попрощались.

«Чем было продиктовано решение уйти? У меня возникли семейные обстоятельства, по которым я должен был это сделать. Это останется со мной и с моей семьей. Я легендой себя не называл. Это вопрос не ко мне. В клубе есть люди, отвечающие за данное направление. Свою работу я делал достойно.

Много времени уже прошло. Пожалуй, у меня и были какие-то эмоции, но все равно о Заре я всегда буду отзываться исключительно положительно.

Все-таки этот клуб уже более 100 лет представляет мой родной город Луганск. Люди в Зарю приходят и уходят. Главное, чтобы она существовала и радовала болельщиков», – сказал Никита.

Ранее сообщалось, что сейчас Никита Каменюка трудоустроился в «Байере».

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Никита Каменюка Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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MIRRA
Вже третій раз ця "новина". Ще про відхід Вернидуба з Зорі давно не писали. а взагалі цікаво було б почитати про колаборанта та сєпара рафаїлова... як наші доблесні спецслужби дозволили йому вдосталь попастися тут перед тим як втікти...
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