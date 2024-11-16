Президент УПЛ посетил собрание Всемирной ассоциации лиг

Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий выступил на ежегодном собрании World Leagues Association, где поблагодарил международное футбольное сообщество за солидарность и поддержку украинского футбола в сложные времена.

World Leagues Association – организация, которая была создана в 2016 году из 24 лиг, а в настоящее время объединяет 45 лиг мира, среди которых Украинская Премьер-Лига.

В своем видеообращении к коллегам Президент УПЛ отметил неоценимость поддержки украинского футбола, который переживает сложные времена:

«Даже на расстоянии мы чувствуем силу и солидарность нашего глобального футбольного сообщества, которое поддерживает Украину и наш футбол. Эта поддержка имеет для нас огромное значение. Спасибо, что стоите рядом с нами. Ваша солидарность доказала нам, что мы не одиноки в этой борьбе», – сказал Дикий.

Евгений Дикий также рассказал о работе Украинской Премьер-Лиги в условиях войны, направленной на сохранение и развитие футбола в Украине:

«Несмотря на постоянные ракетные удары, воздушные тревоги, отключение электроэнергии и другие многочисленные трудности, мы смогли сохранить проведение национального чемпионата, запустили собственный телеканал UPL.TV, чтобы донести украинский футбол до зрителей в Украине и за границей. Каждая игра Чемпионата УПЛ стала чем-то большим, чем просто спорт – это послание надежды, момент единства для нашего народа», – ответил Евгений.

В завершение выступления Президент УПЛ подчеркнул, что единство и консолидация усилий могут преодолевать сложные вызовы и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие между лигами мира.