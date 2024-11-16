Владимир ШАРАН: «Грузия после Евро считает себя сильнее нашей сборной»

Экс-наставник «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка Лиги наций Грузия – Украина.

– Какие у вас ожидания от матча Лиги наций с грузинами в Батуми?

– Перед каждой игрой мы ожидаем победы сборной Украины. Тем более, что октябрьский отрезок Лиги наций был более или менее нормальным. У «желто-синих» было много травмированных, но украинская команда дала положительный результат. Мы увидели сборную образца, который хотелось бы видеть. Конечно, сейчас есть надежда, что продолжится этот процесс в плане положительной игры и положительного результата. Грузия, конечно, хочет в сегодняшнем поединке взять реванш за поражение 0:1 от нашей сборной. Я считаю, что будет очень тяжело. В таком городе, как Батуми, будет полный стадион на поединке. Это однозначно! Грузины хотят доказать, что это поражение было случайностью. Потому что, на мой взгляд, Грузия после чемпионата Европы считает себя сильнее нашей сборной.

– Думаете, грузины так считают?

– Я так думаю. И я даже в этом уверен, потому что у каждой команды есть самолюбие. Грузины уровень свой подняли немного. Они часто были аутсайдерами, но после чемпионата Европы совсем другая картинка. Так что против Грузии играть будет очень тяжело. Но мы надеемся на положительный результат. Всё зависит от того, в каких кондициях к матчу подойдут наши игроки. А настроение у Украины будет, сто процентов! Настроение у украинской сборной будет однозначно боевое!

– И наши лидеры Довбик и Мудрик хотят доказать, что они не хуже грузинских звезд, особенно Кварацхелии?

– Конечно! Я тоже так думаю. Наши легионеры очень серьезно относятся к этим поединкам. То, что иногда где-то что-то не получается, это другой вопрос.

– Как считаете, Иван Калюжный появится на поле?

– Я видел поединки Ивана за Александрию визуально. За Калюжным в этих встречах я следил. И скажу, что в его игре прибавилась уверенность. Он провел неплохие два поединка за украинскую команду. На мой взгляд, я считаю, что Калюжный должен играть в составе. Но решение будет принимать Сергей Станиславович. Есть еще Бражко и Степаненко. Выбор у тренерского штаба хороший.